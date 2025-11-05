15.8 C
Milano
mercoledì, Novembre 5, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

Resounding a cura di Gruppo e-Motion: l’esperienza collettiva tra corpo, natura e tecnologia

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
38
RESOUNDING_LUCADIBARTOLO
RESOUNDING_LUCADIBARTOLO

Un viaggio sensoriale e poetico tra suono, materia e memoria collettiva.

Il 23 novembre allo Spazio Rossellini – ATCL, il Gruppo E-Motion presenta Resounding, concept e coreografia di Francesca La Cava.

Una performance immersiva che intreccia danza contemporanea, musica dal vivo e Realtà Aumentata in un’esperienza unica, in cui il corpo diventa risonanza, memoria e paesaggio.

Il progetto si apre con i laboratori di danza del 21 e 22 novembre, durante i quali i partecipanti saranno protagonisti delle prove collettive che condurranno alla messa in scena di Resounding.

DANZA_RESOUNDING
DANZA_RESOUNDING

Lo spettacolo vedrà sul palco i danzatori della compagnia insieme ai partecipanti dei laboratori, accompagnati dalle sonorità dal vivo di Marco Ariano – percussionista, artista intermediale e docente presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma – che trasformerà lo spazio scenico in una vera e propria architettura sonora.

Resounding nasce come dispositivo poetico e performativo che mira a riaccendere la memoria collettiva attraverso un intreccio di fili, vibrazioni e gesti condivisi. Clamoroso, strepitoso, sonoro: Resounding è un canto delle pietre, un’immersione nei paesaggi acustici del territorio, un attraversamento dei mondi vegetale, minerale e animale.

I “corpi-suono” costruiscono lo spazio, diventando pietre, vegetali e animali, per esplodere nella ricchezza di immagini e risonanze che appartengono a tutte le comunità.

Spazio Rossellini – ATCL, Roma
23 novembre 2025 ore 21:00

Laboratori: 20-21–22 novembre 2025

Per info e iscrizioni gratuite: info@gruppoemotion.net

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
“La Materia del contendere”: libro di poesie di Giancarlo Pontiggia
Articolo successivo
Trenord viaggia su whatsapp: arriva “Il mio treno”
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy