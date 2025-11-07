Scuola, Tovaglieri: “l’ora di educazione civica? La fa la CGIL, inaccettabile”

“Nell’Istituto Statale ‘Carlo Alberto Dalla Chiesa’ di Sesto Calende (VA) sarà la CGIL a salire in cattedra nell’ora di Educazione Civica del prossimo 18 novembre, come si legge in una circolare inviata alle famiglie degli studenti.

Non possiamo accettare che un momento formativo fondamentale come l’insegnamento dell’Educazione Civica, a cui gli studenti sono obbligati a partecipare, sia tenuto da un’organizzazione sindacale politicizzata e di parte, che nei mesi scorsi è scesa in piazza non per difendere i diritti dei lavoratori ma per sostenere la Palestina e attaccare il governo, creando anche l’occasione per gravi scontri e devastazioni nelle città italiane.

Alla luce di questi fatti, sarebbe interessante sapere di che cosa parleranno gli esponenti del sindacato durante l’incontro con gli allievi del ‘Carlo Alberto’, se si tratterà di una lezione imparziale ed equilibrata o, più probabilmente, di un comizio politico nello stile del segretario Landini. Chiediamo che questa iniziativa a dir poco inopportuna, tesa all’indottrinamento surrettizio degli studenti, sia immediatamente cancellata”.

Lo dichiara l’eurodeputata della provincia di Varese Isabella Tovaglieri (Lega)

