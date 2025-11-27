Il Piccolo Principe torna sulla Terra, a ottant’anni dal suo primo viaggio. Ritrova un pianeta completamente cambiato, più rumoroso, più veloce, più fragile.

E scopre che l’aviatore non c’è più: ad attenderlo, nel silenzio di un deserto che resiste al tempo, c’è suo figlio, ormai adulto, che non ha mai smesso di sperare in quell’incontro.

Il ritorno del Piccolo Principe è un testo originale di Corrado d’Elia, liberamente ispirato all’opera di Antoine de Saint-Exupéry.

Non una semplice riscrittura, ma un nuovo capitolo: un racconto autonomo che dialoga con il classico più amato del Novecento e ne osserva il senso nel nostro presente.

Il piccolo viaggiatore attraversa nuovi pianeti e incontra figure inedite, umane e animali, che incarnano le domande, le contraddizioni e le speranze del nostro tempo.

mtmteatro.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia