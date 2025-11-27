5.4 C
TAM Ballet: cerimonia di accensione della fiamma olimpica

Si terrà martedì 4 dicembre alle ore 11.00 al Panathenaic Stadium di Atene la cerimonia di consegna della Fiamma Olimpica per i Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. 

L’evento segna il momento in cui la fiamma verrà ufficialmente passata ai rappresentanti del Comitato Organizzatore Milano-Cortina 2026 ed è parte integrante del percorso della fiamma verso l’Italia: dopo la cerimonia ad Atene, la fiamma sarà trasportata in Italia per la staffetta nazionale prima dei Giochi.

Durante la cerimonia, trasmessa in mondovisione, si terrà una performance in rappresentanza ufficiale dell’Italia, a cura della Italian School of Athens in collaborazione la compagnia TAM Ballet di Milano – diretta da Caterina Calvino Prina – che porterà ad Atene sei danzatrici: Eleni Pignalosa (Solista), Marta Barone, Giulia Gori, Sara Marika Mustafa, Aurora Frau, Alessia Bulli.

