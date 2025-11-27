5.4 C
BOLLATE

Bollate: Arriva il Natale, si accendono le luminarie con canti in piazza

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta
luminarie
luminarie

Il Natale si avvicina e, come da tradizione, tutta la città di Bollate si accenderà con le sue splendide luminarie. Quest’anno, però, le luci natalizie saranno accese già nei prossimi giorni, anticipando il momento ufficiale rispetto agli anni passati.

L’appuntamento è per il 29 novembre alle ore 17 in piazza Madonna in Campagna, alla presenza del Sindaco Francesco Vassallo e di alcuni assessori della Giunta comunale.

A rendere ancora più magico questo momento, ci sarà il coro dei bambini della scuola primaria Montessori, che si esibirà in un emozionante repertorio di canti natalizi.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per dare insieme il via alle festività di Natale 2025.

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia

https://comune.bollate.mi.it

Tiziana Barbetta

Articoli

