Merate, dalle 20 alle 8 torna il medico a bordo dell’automedica: potenziata la postazione di soccorso avanzato

La postazione del mezzo di soccorso avanzato (MSA) di Merate torna a operare con medico a bordo nella fascia oraria 20.00–8.00, rafforzando la capacità di risposta alle emergenze sanitarie nel territorio lecchese.

La decisione rientra nel piano di rimodulazione dei presidi AREU volto a garantire un utilizzo sempre più efficace delle risorse e a mantenere elevati standard di sicurezza e tempestività negli interventi, soprattutto durante le ore notturne.

La novità è stata presentata in conferenza stampa dai Direttori Generali dell’ASST di Lecco, Marco Trivelli, e dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) della Lombardia, Massimo Lombardo, alla presenza del Direttore dell’AAT 118 di Lecco, Mario Cerino.

La postazione di Merate era in configurazione MSA2 fino al 31 marzo 2020. Durante la pandemia, per consentire la ricollocazione dei medici anestesisti-rianimatori in ambito ospedaliero, il servizio era stato rimodulato in MSA1 (a guida infermieristica), mantenendo il medico solo di notte.

Dal 2 novembre 2020, a causa del protrarsi dell’emergenza Covid, la postazione era passata a MSA1 h24.

Oggi, con la disponibilità di nuovo personale medico per l’attività extraospedaliera, fornito principalmente dall’ASST di Lecco, è stato possibile riconvertire la postazione in MSA2 durante il turno notturno.

La scelta dell’attivazione h12 è stata definita in coerenza con l’assetto della vicina postazione di Vimercate, attiva come MSA2 di giorno e MSA1 di notte, così da garantire sul territorio una copertura medica continuativa h24.

“Il ritorno del medico a bordo a Merate – sottolinea Massimo Lombardo, Direttore Generale di AREU – è frutto di un lavoro di analisi puntuale dei bisogni e di collaborazione con le strutture sanitarie del territorio. Il nostro obiettivo è garantire un sistema di emergenza sempre più vicino ai cittadini, efficiente e sostenibile.”

“Un segnale concreto – aggiunge Marco Trivelli, Direttore Generale dell’ASST di Lecco – di attenzione verso un’area importante della nostra provincia, in cui la sinergia tra ospedale e territorio rappresenta un valore imprescindibile.”

Utilizzare in maniera efficiente le risorse significa poter riprendere servizi qualificanti come la presenza del medico a bordo, senza rinunciare alla continuità e alla qualità che in questi anni non sono mai venute meno.

AREU, infatti, ha sempre garantito la presenza di infermieri esperti, formati e costantemente aggiornati su mezzi MSA1. Con il ritorno del medico, questo standard di eccellenza verrà ulteriormente rafforzato.

Grazie ai sistemi di monitoraggio e analisi che AREU utilizza e aggiorna costantemente, è possibile valutare in tempo reale l’impatto delle configurazioni operative sul territorio e assumere decisioni basate su dati concreti e sull’evidenza operativa.

La sinergia tra ASST e AREU, e in particolare con l’AAT 118 di Lecco, diretta da Mario Cerino e coordinata da Saverio Scorpiniti, consente di ottimizzare l’impiego delle risorse umane attraverso una convenzione dedicata, assicurando al cittadino un’assistenza competente e tempestiva sin dal luogo dell’evento.

L’AAT 118 di Lecco sottolinea inoltre l’importanza del lavoro altamente qualificato degli infermieri, ringraziando chi in questi anni ha garantito la copertura dei turni e la continuità del servizio.

“Stiamo investendo molto nella formazione e nella valorizzazione del personale – conclude Mario Cerino – perché ogni intervento di emergenza è il risultato di un grande lavoro di squadra.”

Negli ultimi anni l’attività della postazione di Merate ha mostrato un andamento in crescita. Dopo il calo registrato nel periodo post-pandemico (da 1.033 missioni nel 2021 a 921 nel 2023), il numero degli interventi è tornato ad aumentare in modo significativo: 992 missioni nel 2024 (+7,7%) e una previsione di 1.094 per il 2025 (+10,28%).

Anche la quota di interventi in fascia notturna si conferma rilevante, con una stima di 358 missioni nel 2025, mentre risultano complessivamente in incremento anche i casi più critici: 639 codici rossi e 447 codici gialli previsti a fine anno.

Un trend che conferma la strategicità dell’area meratese e la necessità di garantire una risposta avanzata nelle fasce orarie più delicate, a sostegno della cittadinanza e in integrazione con la rete delle Centrali Operative del 118.

