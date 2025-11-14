Kappa FuturFestival ospite della Milano Music Week 2025

In occasione della Milano Music Week 2025, Kappa FuturFestival sarà ospite di due panel speciali che vedranno la partecipazione di Apple Music e di Assomusica, rispettivamente il 18 e 21 novembre.

Il primo appuntamento “La scena è elettronica con Kappa FuturFestival”, organizzato da Apple Music, si terrà presso l’Apple Store in Piazza del Liberty, 1 a Milano martedì 18 novembre alle ore 18:30. Sarà possibile accedere all’evento previa registrazione gratuita e fino ad esaurimento posti.

L’incontro vede la partecipazione del cofondatore di Kappa FuturFestival Maurizio Vitale Jr. e della dj Fatima Koanda – che al termine dell’evento accenderà la serata con un dj set – per un incontro moderato da Albi Scotti.

A partire dall’edizione 2023, inoltre, i DJ Mix di Kappa FuturFestival sono disponibili su Apple Music.

Il profilo ufficiale del Festival offre una selezione in continua espansione di performance rese uniche dall’Audio Spaziale, una tecnologia esclusiva che permette agli appassionati di rivivere i set che hanno animato i palchi con un’esperienza di ascolto immersiva e di altissima qualità.

Grazie a questa partnership, Kappa FuturFestival si afferma come il primo festival italiano ad avere un profilo curatore ufficiale su Apple Music. La collaborazione ha già reso disponibili oltre 40 DJ Mix e playlist, con molti altri in arrivo sulla piattaforma.

Al panel organizzato da Assomusica “Musica e territorio: creazione di valore attraverso concerti e festival”, in programma venerdì 21 novembre alle ore 12:00 alla Palazzina Appiani di Milano, interverrà Maurizio Vitale Jr, contribuendo al confronto su come la musica dal vivo possa diventare un motore di sviluppo culturale, sociale ed economico per le comunità.

Il Festival debutta anche sul grande schermo, confermando come un contenuto nato in un festival musicale possa competere in un festival cinematografico.

Il successo travolgente del Festival è confermato anche dal fatto che gli Early Bird per l’edizione 2026 sono stati polverizzati in sole 48 ore lo scorso luglio, a testimonianza dell’entusiasmo e della fiducia che la community globale ripone in questo evento unico.

Questo ennesimo successo sottolinea nuovamente il ruolo di Kappa FuturFestival come punto di riferimento internazionale per la musica elettronica contemporanea e le arti digitali, unendo i più importanti artisti della scena a un pubblico cosmopolita in una venue unica – il Parco Dora – che incarna una visione futuristica della rinascita cittadina.

Un paesaggio in cui le tracce dell’industria si fondono con natura, arte e cultura contemporanea. Le strutture in acciaio, lasciate a vista come sculture monumentali, dialogano con spazi verdi, giochi di luce e aree dedicate allo sport e alla creatività, trasformando l’archeologia industriale in un’opera di estetica urbana.

Info e biglietti su milanomusicweek.it

