Figlio, non sei più Giglio. Con Daniela Poggi, Mariella Nava

Bottega Poggi presenta uno spettacolo teatrale con musica dal vivo scritto e diretto da Stefania Porrino

Trasformando la celebre lode “Il pianto della Madonna” di Jacopone da Todi, l’autrice Stefania Porrino presenta in questo melologo la figura di una donna contemporanea, Maria, interpretata da Daniela Poggi. Anch’essa condivide il dolore di una spada che le ha trafitto il cuore. Il suo amatissimo figlio non è più una vittima innocente delle malefatte altrui, ma è diventato l’autore di violenza contro una donna, che a sua volta è madre e portatrice di vita.

I pensieri, le domande e i sentimenti di Maria, costretta ad affrontare la sua impotenza di fronte alla violenza perpetrata dal figlio nei confronti della vittima, vengono presentati al pubblico attraverso una lettera che la madre scrive al figlio.

Scopo di questa lettera è individuare le possibili cause che hanno spinto il figlio a compiere un atto così atroce e a cercare il perdono per un figlio che non è più “giglio”.

Per amplificare l’impatto emotivo dell’esperienza di Maria, il testo in prosa si fonde con le musiche di Mariella Nava, creando un flusso unico di emozioni che intendono coinvolgere la mente e il cuore degli spettatori.

Prossime date:

16 novembre, teatro Tito Schipa, Gallipoli

22 novembre teatro TerramMare, Nardò

24 novembre teatro comunale, Città Sant’Angelo

25 novembre teatro Astoria, Lerici

27 novembre teatro Odeon Paola

29 novembre teatro Comunale Franco Tagliavini, Novellara

01 dicembre Auditorium Paccagnini, Castano Primo

2 dicembre teatro Perracchio, Ragusa

5 dicembre, teatro Lo Spazio, Roma

12 dicembre teatro Verdi, Pisa

