12.5 C
Milano
venerdì, Novembre 14, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

Figlio, non sei più Giglio. Con Daniela Poggi, Mariella Nava

Davide Falco
By Davide Falco
0
59
daniela-poggi-stefani-porrino-mariella-nava
daniela-poggi-stefani-porrino-mariella-nava

Bottega Poggi presenta uno spettacolo teatrale con musica dal vivo scritto e diretto da Stefania Porrino

Trasformando la celebre lode “Il pianto della Madonna” di Jacopone da Todi, l’autrice Stefania Porrino presenta in questo melologo la figura di una donna contemporanea, Maria, interpretata da Daniela Poggi. Anch’essa condivide il dolore di una spada che le ha trafitto il cuore. Il suo amatissimo figlio non è più una vittima innocente delle malefatte altrui, ma è diventato l’autore di violenza contro una donna, che a sua volta è madre e portatrice di vita.

I pensieri, le domande e i sentimenti di Maria, costretta ad affrontare la sua impotenza di fronte alla violenza perpetrata dal figlio nei confronti della vittima, vengono presentati al pubblico attraverso una lettera che la madre scrive al figlio.

Scopo di questa lettera è individuare le possibili cause che hanno spinto il figlio a compiere un atto così atroce e a cercare il perdono per un figlio che non è più “giglio”.

Per amplificare l’impatto emotivo dell’esperienza di Maria, il testo in prosa si fonde con le musiche di Mariella Nava, creando un flusso unico di emozioni che intendono coinvolgere la mente e il cuore degli spettatori.

Prossime date:

  • 16 novembre, teatro Tito Schipa, Gallipoli
  • 22 novembre teatro TerramMare, Nardò
  • 24 novembre teatro comunale, Città Sant’Angelo
  • 25 novembre teatro Astoria, Lerici
  • 27 novembre teatro Odeon Paola
  • 29 novembre teatro Comunale Franco Tagliavini, Novellara
  • 01 dicembre Auditorium Paccagnini, Castano Primo
  • 2 dicembre teatro Perracchio, Ragusa
  • 5 dicembre, teatro Lo Spazio, Roma
  • 12 dicembre teatro Verdi, Pisa

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia 

 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Merate, dalle 20 alle 8 torna il medico a bordo dell’automedica
Articolo successivo
Intervista a Mariella Nava attualmente a teatro
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy