MUSICA

Lusaint in Italia per una data unica dell’ “Apothecary Tour 2026”

Tiziana Barbetta
lusaint_26
lusaint_26

La cantautrice Lusaint – tra le artiste più interessanti del panorama inglese, con oltre 250 milioni di stream globalitorna in Italia per una data unica dell’ APOTHECARY TOUR 2026.

L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è previsto giovedì 12 marzo 2026 al Biko di Milano.

Il suo ritorno in Italia è anticipato dall’annuncio del nuovo EP The Apothecary (Pt. 2), in uscita il 17 aprile 2026,  che conterrà il nuovo singolo Blind, disponibile dal 21 novembre.

I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 11:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì 24 novembre 2025 alle ore 11:00.

Dal vivo l’artista incanta con una presenza magnetica, capace di unire tecnica vocale e intensa emotività tramite la sua musica che rappresenta un ponte tra tradizione e modernità.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

