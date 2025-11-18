7.4 C
Alice Pasini da Arese trionfa ai giochi Panamericani

Alice Pasini 21enne atleta della Rhythmic’s Team di Arese, ha trionfato ai Giochi Panamericani che si sono svolti a Cancun in Messico.

Per lei 5 ori, uno nel percorso All Around e gli altri nella specialità fune, clavette, nastro e palla. Nella specialità cerchio ha ottenuto il secondo posto e la medaglia d’argento.

L’evento al quale Alice ha partecipato è il primo campionato panamericano aperto di ginnastica ritmica e artistica, organizzato dalla Down Syndrome International Gymnastics Organisation (Dsigo), il primo Campionato Panamericano Open mai dedicato agli atleti con sindrome di Down nel campo della ginnastica.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di ginnasti provenienti dalle Americhe (Nord, Centro e Sud) e di altri atleti internazionali invitati, offrendo per cinque giorni una scena dinamica dove si sono incontrati talento, impegno e spirito di accoglienza.

Articoli

