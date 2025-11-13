I Japan Days tornano a Roma con un’edizione ricca di appuntamenti, fascino e cultura.

Il 15 e il 16 novembre l’Ippodromo di Capannelle si trasformerà in un ponte tra Italia e Giappone, con oltre 100 espositori nell’Area Market, tra kimono, artigianato, pop culture e oggetti unici.

Il festival offre workshop di grande rilievo, tra cui: lingua giapponese (a cura della Fondazione Italia Giappone), ikebana, origami, shodo, sumi-e, bonsai, kintsugi, kokedama, rilegatura watoji, maschere giapponesi, disegno manga, taccuini di viaggio e molto altro.

Nell’Area Wellness sarà possibile provare massaggi shiatsu (metodo Namikoshi). L’Area Tatami, invece, ospiterà dimostrazioni delle seguenti arti marziali tradizionali: Kendo, Jodo e Iaido.

Spazio anche agli show cooking: sabato gli chef Maurizio Rosazza Prin e Alida Gotta cucineranno il “misotto”, un piatto che di fatto è un perfetto connubio tra Italia e Giappone, mentre il food influencer @Pranzoakonoha (Sam Nazionale) sarà protagonista domenica con due show cooking: uno sull’okonomiyaki di Kiss me Licia e un altro ispirato a La tomba delle lucciole di Isao Takahata.

Tra le performance: Kimono Tales con la Maestra Fumiko Oh e Ghibli World con la soprano Erika Nakanishi. Tanti gli showcase in programma tra cui segnaliamo quelli sulle antiche tradizioni giapponesi come l’Ikebana, il Bonsai e lo Shodo.

Per i più piccoli: pesca giapponese, laboratori di decoden, trucca bimbi, giochi da tavolo, sessioni di disegno dal vivo, ecc. ecc.

Novità ludica da sperimentare è l’area Go per apprendere il celebre gioco di strategia.

Ospiti speciali: Davide Bitti di Vivi Giappone, uno dei pionieri italiani del video blogging su YouTube dedicato al Giappone, sarà presente sabato per un Meet & Greet (ore 16.00) e firmacopie del suo libro Vivi Giappone ― Experience Japan. Tra gli autori presenti: Antonio Moscatello (Gli imperatori del Giappone, Newton Compton), Paolo Zeccardo (Malincuore, Cityland Comix) e tanti altri.

Talk tematici su Miyazaki, editing di manga, Giappone tradizionale e cultura pop. Immancabili: il quiz su Lady Oscar, il bookclub su Kitchen di Banana Yoshimoto e la performance live di street art di Funkamore e Smine.

Novità assoluta di quest’edizione di novembre la Portfolio review con Midori Yamane, manga editor di Kodansha e docente del corso Manga presso la Scuola Internazionale di Comics di Roma.

Quest’appuntamento offrirà agli aspiranti artisti la possibilità di ricevere consigli professionali sulla realizzazione e presentazione dei propri lavori. L’incontro si svolgerà solo su prenotazione.

Presente anche la Cosplay Carpet e le random play dance della community Kpop Roma. Per gli appassionati di motori una mostra d’auto giapponesi a cura del Japan Car Roma Club.

L’Area Food è un percorso unico tra i sapori del vero street food dei Matsuri giapponesi. Onigiri, mochi, soba, il karē (curry giapponese) e altre delizie giapponesi allieteranno i visitatori.

Presente anche un Konbini minimarket con un corner ispirato ai mitici negozi di quartiere giapponesi aperti 24h. Inoltre, ci saranno degustazioni di matcha e una Sake Class guidata dalla sake sommelier Kana Cappelli di Shibataya.

Per iscrivervi ai corsi e ai laboratori, ma anche per consultare tutto il programma delle due giornate, potete andare su: www.japandays.it

