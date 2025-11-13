12.6 C
Milano
giovedì, Novembre 13, 2025
HomeEVENTI
EVENTI

Japan Days Fest: il fascino del Sol Levante nel cuore di Roma

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
58
Japan Days Fest
Japan Days Fest

I Japan Days tornano a Roma con un’edizione ricca di appuntamenti, fascino e cultura.

Il 15 e il 16 novembre l’Ippodromo di Capannelle si trasformerà in un ponte tra Italia e Giappone, con oltre 100 espositori nell’Area Market, tra kimono, artigianato, pop culture e oggetti unici.

Il festival offre workshop di grande rilievo, tra cui: lingua giapponese (a cura della Fondazione Italia Giappone), ikebana, origami, shodo, sumi-e, bonsai, kintsugi, kokedama, rilegatura watoji, maschere giapponesi, disegno manga, taccuini di viaggio e molto altro.

Nell’Area Wellness sarà possibile provare massaggi shiatsu (metodo Namikoshi). L’Area Tatami, invece, ospiterà dimostrazioni delle seguenti arti marziali tradizionali: Kendo, Jodo e Iaido.

Spazio anche agli show cooking: sabato gli chef Maurizio Rosazza Prin e Alida Gotta cucineranno il “misotto”, un piatto che di fatto è un perfetto connubio tra Italia e Giappone, mentre il food influencer @Pranzoakonoha (Sam Nazionale) sarà protagonista domenica con due show cooking: uno sull’okonomiyaki di Kiss me Licia e un altro ispirato a La tomba delle lucciole di Isao Takahata.

Tra le performance: Kimono Tales con la Maestra Fumiko Oh e Ghibli World con la soprano Erika Nakanishi. Tanti gli showcase in programma tra cui segnaliamo quelli sulle antiche tradizioni giapponesi come l’Ikebana, il Bonsai e lo Shodo.

Per i più piccoli: pesca giapponese, laboratori di decoden, trucca bimbi, giochi da tavolo, sessioni di disegno dal vivo, ecc. ecc.

Novità ludica da sperimentare è l’area Go per apprendere il celebre gioco di strategia.

Ospiti speciali: Davide Bitti di Vivi Giappone, uno dei pionieri italiani del video blogging su YouTube dedicato al Giappone, sarà presente sabato per un Meet & Greet (ore 16.00) e firmacopie del suo libro Vivi Giappone ― Experience Japan. Tra gli autori presenti: Antonio Moscatello (Gli imperatori del Giappone, Newton Compton), Paolo Zeccardo (Malincuore, Cityland Comix) e tanti altri.

Talk tematici su Miyazaki, editing di manga, Giappone tradizionale e cultura pop. Immancabili: il quiz su Lady Oscar, il bookclub su Kitchen di Banana Yoshimoto e la performance live di street art di Funkamore e Smine.

Novità assoluta di quest’edizione di novembre la Portfolio review con Midori Yamane, manga editor di Kodansha e docente del corso Manga presso la Scuola Internazionale di Comics di Roma.

Quest’appuntamento offrirà agli aspiranti artisti la possibilità di ricevere consigli professionali sulla realizzazione e presentazione dei propri lavori. L’incontro si svolgerà solo su prenotazione.

Presente anche la Cosplay Carpet e le random play dance della community Kpop Roma. Per gli appassionati di motori una mostra d’auto giapponesi a cura del Japan Car Roma Club.

L’Area Food è un percorso unico tra i sapori del vero street food dei Matsuri giapponesi. Onigiri, mochi, soba, il karē (curry giapponese) e altre delizie giapponesi allieteranno i visitatori.

Presente anche un Konbini minimarket con un corner ispirato ai mitici negozi di quartiere giapponesi aperti 24h. Inoltre, ci saranno degustazioni di matcha e una Sake Class guidata dalla sake sommelier Kana Cappelli di Shibataya.

Per iscrivervi ai corsi e ai laboratori, ma anche per consultare tutto il programma delle due giornate, potete andare su: www.japandays.it

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Orchestra Popolare del Saltarello, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
Articolo successivo
Danny Ocean torna in Italia per una data unica del tour europeo “EuroTour 2026”
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy