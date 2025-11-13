Domenica 7 dicembre 2025 l’Orchestra Popolare del Saltarello sarà in concerto alle ore 21.00 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Teatro Studio Borgna) di Roma, dove presenterà i brani contenuti nel loro ultimo album “ABRUZZO VOL. 2” (music.imusician.pro/a/WL4pxhVN).

Il concerto fa parte di “Natale all’Auditorium”, la rassegna di eventi natalizi curata dalla Fondazione Musica per Roma: un mese in cui l’Auditorium Parco della Musica si accende di luci, suoni e concerti, accogliendo grandi artisti italiani e internazionali in un calendario che intreccia linguaggi e generazioni, nel segno della bellezza e della condivisione.

Biglietti acquistabili al seguente link: www.auditorium.com/it/event/orchestra-popolare-del-saltarello/

“ABRUZZO VOL. 2” è un omaggio alla cultura popolare abruzzese, reinterpretata con sensibilità contemporanea e con l’intento di raccontare, attraverso la musica, la bellezza di una terra antica e generosa.

L’album restituisce nuova vita al canto popolare, trasformandolo in una voce capace di parlare ancora oggi con forza, emozione e verità. Composto da nove brani, questo secondo capitolo raccoglie otto canti tradizionali abruzzesi rielaborati con passione.

Il progetto, curato e diretto artisticamente dal Maestro Danilo Di Paolonicola, reinterpreta la tradizione musicale abruzzese in chiave contemporanea, fondendo strumenti popolari e melodie arcaiche con sonorità moderne. Il risultato è una musica capace di emozionare e coinvolgere, mantenendo vivo il legame con le radici.

«“Abruzzo Volume 2” è un progetto che racconta l’anima della sua terra attraverso i suoni della memoria, fondendo con naturalezza tradizione e innovazione. – racconta Danilo Di Paolonicola – Accanto alle versioni originali dei brani popolari, prendono vita nuove interpretazioni arricchite da arrangiamenti moderni, da un’attenta ricerca timbrica e da una ritmica contemporanea. Le voci straordinarie dei cantanti e la cura minuziosa dei dettagli rendono questo progetto un ponte tra passato e futuro, dove la musica popolare abruzzese torna a vibrare di energia, emozione e autenticità».

Questa la tracklist dell’album:

1) Sott’a la tua Finestra

2) Scura Maje

3) Ninnella

4) Sant’Antonio

5) Saltarella Teramana

6) Tutte le Funtanelle

7) Balla cu mme

8) Serenata per te

