Come fuori programma della XXXI edizione dell’Atelier Musicale, l’associazione culturale Secondo Maggio presenta uno spettacolo dedicato al mondo di Enzo Jannacci, ideato e interpretato da Alessio Lega con il suo trio e in programma sabato 6 dicembre alla Camera del Lavoro di Milano (inizio live ore 17.30, ingresso libero fino a esaurimento posti), con la partecipazione straordinaria del pianista Enrico Intra.
Quello di sabato 6 dicembre sarà un concerto-spettacolo che mantiene viva, senza alcuna retorica, la memoria di una grande personalità della canzone d’autore italiana.
Sabato 6 dicembre 2025, ore 17.30
Auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro, corso di Porta Vittoria 43, Milano.
Fuori Atelier – Jannacci e la “sua” Milano
Alessio Lega (chitarra e voce), Rocco Marchi (tastiere), Gudio Baldoni (fisarmonica).
Con la partecipazione straordinaria di Enrico Intra (pianoforte).
Interverrà lo scrittore Piero Colaprico, direttore del Teatro Gerolamo.
