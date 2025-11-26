6.9 C
Il trio di Alessio Lega ed Enrico Intra omaggiano Enzo Jannacci

Come fuori programma della XXXI edizione dell’Atelier Musicale, l’associazione culturale Secondo Maggio presenta uno spettacolo dedicato al mondo di Enzo Jannacci, ideato e interpretato da Alessio Lega con il suo trio e in programma sabato 6 dicembre alla Camera del Lavoro di Milano (inizio live ore 17.30, ingresso libero fino a esaurimento posti), con la partecipazione straordinaria del pianista Enrico Intra.

Quello di sabato 6 dicembre sarà un concerto-spettacolo che mantiene viva, senza alcuna retorica, la memoria di una grande personalità della canzone d’autore italiana.

Sabato 6 dicembre 2025, ore 17.30
Auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro, corso di Porta Vittoria 43, Milano.
Fuori Atelier – Jannacci e la “sua” Milano
Alessio Lega (chitarra e voce), Rocco Marchi (tastiere), Gudio Baldoni (fisarmonica).
Con la partecipazione straordinaria di Enrico Intra (pianoforte).
Interverrà  lo scrittore Piero Colaprico, direttore del Teatro Gerolamo.

www.secondomaggio.org

