Grazie all’evento UNA NESSUNA CENTOMILA, tenutosi il 25 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, vengono devoluti ulteriori 200.000 euro ai centri antiviolenza, che vanno ad aggiungersi ai 500.000 euro già raccolti e donati a settembre.

Grazie alla straordinaria partecipazione del pubblico accorso nella storica piazza partenopea e al sostegno dei partner, vengono ora destinati altri 50.000 euro a 4 nuovi centri raggiungendo così un importo ad ora di 700.000 euro raccolti e distribuiti tra 14 centri antiviolenza in tutta Italia.

I centri antiviolenza sono stati individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila tenendo conto del lavoro da essi svolto e delle loro esigenze.

Organizzato per la prima volta al Sud Italia, l’evento prodotto da Friends TV sarà trasmesso l’11 dicembre in prima serata su Canale 5. E in occasione della messa in onda televisiva, per dare un ulteriore e importante contributo alla raccolta fondi di UNA NESSUNA CENTOMILA, sarà attivo il numero solidale attraverso il quale sarà possibile donare per continuare a sostenere i centri antiviolenza.

Di seguito il dettaglio della ripartizione degli ulteriori 200.000 euro raccolti:

– CAMPANIA – Associazione SpazioDonna, Salerno – 50.000 euro

– LAZIO – Casa delle Donne Lucha y Siesta, Roma – 50.000 euro

– LAZIO – Associazione Collettiva, Frosinone – 50.000 euro

– MARCHE – Cooperativa On the Road, Ascoli Piceno e Fermo – 50.000 euro

Qui la ripartizione dei 500.000 euro già destinati a 10 centri antiviolenza:

– CALABRIA – Associazione Centro contro la Violenza alle Donne Roberta Lanzino, Cosenza – 50.000 euro

– CALABRIA – Centro Antiviolenza Mondo Rosa, Catanzaro – 50.000 euro

– CAMPANIA – Associazione Arcidonna Napoli – 50.000 euro

– FRIULI VENEZIA GIULIA – G.O.A.P. – Gruppo Operatrici Antiviolenza per le Donne, Trieste – 50.000 euro

– LOMBARDIA – Cooperativa Sociale Butterfly, Brescia – 50.000 euro

– LOMBARDIA – Associazione Donne Insieme Contro la Violenza, Milano – 50.000 euro

– PUGLIA – Associazione Io Sono Mia, Bari – 50.000 euro

– SARDEGNA – Associazione Donne al Traguardo, Cagliari – 50.000 euro

– SICILIA – Centro Antiviolenza Il Pettirosso, Ragusa – 50.000 euro

– SICILIA – Telefono Rosa Sicilia, Catania – 50.000 euro

Gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte nell’ambito di UNA NESSUNA CENTOMILA verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza.

In occasione dell’evento UNA NESSUNA CENTOMILA artiste e artisti del panorama italiano si sono riuniti per lanciare un messaggio forte e condiviso contro la violenza sulle donne.

Durante la serata si sono alternati sul palco con performance speciali e duetti inediti: ANNALISA, ARIETE, BIGMAMA, BRUNORI SAS, COEZ, ELISA, ELODIE, EMMA, ERMAL META, FIORELLA MANNOIA, ANNA FOGLIETTA, FRANCESCA MICHIELIN, FRANCESCO GABBANI, GAIA, GIGI D’ALESSIO, MALIKA AYANE, NOEMI, PAOLA TURCI, RKOMI, ROSE VILLAIN, VERONICA GENTILI.

E con la partecipazione amichevole di AMADEUS.

