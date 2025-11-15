Il tema della CURA con il mondo dell’educazione

Il tema della CURA è da tempo al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comunale. Sabato 15 novembre 2025, al Teatro Civico di piazza Jannacci, il tema sarà declinato in senso educativo, nell’ambito di un seminario dedicato a dirigenti, coordinatori, insegnanti, educatori e genitori del territorio rhodense. Verrà illustrato l’esito di una ricerca sul concetto di CURA in alcuni servizi e scuole dell’infanzia durante il biennio educativo 2023-2025. Al centro di tutto la domanda “Cosa mi fa stare bene qui?”.

A partire dalle ore 9.00 si attendono i partecipanti. Alle 9.30 a dare il benvenuto a tutti sarà l’assessore alle Politiche sociali e alla Scuola Paolo Bianchi. Dalle ore 10.00 i racconti sulla ricerca, in un seminario moderato da Andrea Beretta di Newton Spa. Daniela Mainetti ed Elisabetta Marazzi, dell’Università Milano Bicocca, introdurranno la cornice teorica e metodologica della ricerca, con le sue ricadute sul territorio; l’insegnante Roberta Meregalli e l’educatrice di nido Alessandra Meli parleranno dei cambiamenti negli sguardi dei bambini e nella consapevolezza degli adulti; l’insegnante Monica Caracciolo e la coordinatrice pedagogica di nido Silvia Giardina tratteranno de “La cura dello spazio , del corpo, valore degli sguardi dell’adulto, del bambino e del loro incontro”.

Si ascolteranno poi storie di cura nei dialoghi tra famiglie servizi e la pedagogista Giovanna Ambrosone traccerà le prospettive future per la stesura di linee guida del sistema zero-sei anni nel Rhodense.

Alle 11.30 è previsto un vernissage con la presentazione di alcuni poster con foto scattate dai bambini e loro disegni e la possibilità di dialogare con le educatrici e le insegnanti che hanno realizzato la ricerca.

Informazioni scrivendo a pubblica.istruzione@comune. rho.mi.it.

“Il tema della cura ci è molto caro, in particolare quando si parla di prima infanzia – spiega l’assessore Paolo Bianchi – Ascoltare i risultati di questa ricerca sarà molto utile a chi lavora in questo ambito. Ringrazio per la collaborazione tutti i Comuni dell’ambito Rhodense, coinvolti al nostro Teatro Civico in questo importante appuntamento”.

