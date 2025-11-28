Oggi venerdì 28 novembre, l’icona dell’Italo Disco anni ’80, Gazebo, rilancia in radio e in digitale il suo classico senza tempo I Like Chopin, simbolo indiscusso del genere.

Il brano torna in scena in una veste completamente rinnovata con “I Like Chopin 2025”, grazie a due nuovi remix firmati dal DJ e produttore Cristian Marchi!

Dopo il successo di “Masterpiece” (1982) – il brano che contribuì a definire l’estetica dell’Italo disco intrecciando suggestioni new wave e atmosfere new romantic del celebre Blitz Club londinese – “I Like Chopin” portò nel genere una sensibilità profondamente italiana: una melodia immediatamente riconoscibile, un bpm fuori dagli schemi e un fascino melodico destinato a lasciare il segno.

In poco tempo il singolo conquistò le classifiche europee, asiatiche e dell’America Latina, trasformandosi in un classico eterno. Simbolo generazionale, anche grazie al cult Vacanze di Natale (1983) con Jerry Calà a Cortina, “I Like Chopin” continua a evocare leggerezza, magia e nostalgia degli anni ’80, mantenendo intatto il suo irresistibile charme.

Nel nuovo remix pack, Cristian Marchi reinterpreta la traccia con un approccio totalmente contemporaneo, preservandone l’essenza ma esaltando il pianoforte iconico e la voce raffinata di Paul Mazzolini, alias Gazebo.

Due le versioni proposte: una club, con un respiro elettronico e influenze EDM, e una pop dance, pensata per le radio e per gli amanti delle sonorità senza tempo.

