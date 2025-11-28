The Book of Mormon arriva finalmente in Italia. La prima assoluta dello spettacolo si terrà proprio al TAM Teatro Arcimboldi Milano dal 10 al 21 dicembre 2025 , segnando una nuova pagina del teatro italiano.

Considerata una delle opere più irriverenti, intelligenti e provocatorie del teatro contemporaneo, The Book of Mormon nasce dall’incontro del genio creativo di Trey Parker e Matt Stone, geniali autori della serie televisiva South Park con Robert Lopez (autore dei brani dei film Disney Frozen e Coco).

Il musical racconta, attraverso una comicità esplosiva, la storia di due giovani missionari mormoni, Elder Price ed Elder Cunningham, inviati in Uganda per convertire gli abitanti del villaggio al mormonismo.

Tuttavia, la realtà che incontrano — segnata da povertà, guerra, malattie e disperazione — mette alla prova le loro convinzioni religiose e li costringe a confrontarsi con la distanza tra la dottrina idealizzata e la vita reale.

www.teatroarcimboldi.it