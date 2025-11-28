5 C
Milano
venerdì, Novembre 28, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

“The Book of Mormon”: Teatro Arcimboldi, dal 10 al 21 dicembre 2025

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
52
BOM-Edin-2024-0632-retouched-hi-res.
BOM-Edin-2024-0632-retouched-hi-res.

The Book of Mormon arriva finalmente in Italia. La prima assoluta dello spettacolo si terrà proprio al TAM Teatro Arcimboldi Milano dal 10 al 21 dicembre 2025, segnando una nuova pagina del teatro italiano.

Considerata una delle opere più irriverenti, intelligenti e provocatorie del teatro contemporaneo, The Book of Mormon nasce dall’incontro del genio creativo di Trey Parker e Matt Stone, geniali autori della serie televisiva South Park con Robert Lopez (autore dei brani dei film Disney Frozen e Coco).

BOM-MCR-2-WIDE-01600-PRESS.
BOM-MCR-2-WIDE-01600-PRESS.

Il musical racconta, attraverso una comicità esplosiva, la storia di due giovani missionari mormoni, Elder Price ed Elder Cunningham, inviati in Uganda per convertire gli abitanti del villaggio al mormonismo.

Tuttavia, la realtà che incontrano — segnata da povertà, guerra, malattie e disperazione — mette alla prova le loro convinzioni religiose e li costringe a confrontarsi con la distanza tra la dottrina idealizzata e la vita reale.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

www.teatroarcimboldi.it

 

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Il Garante dei Diritti degli Anziani della Città metropolitana di Milano è realtà
Articolo successivo
Gazebo rilancia in radio e in digitale il suo classico senza tempo “I Like Chopin”
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy