MUSICA

Frasa (Amici 25): disponibile ovunque “Viola”, l’inedito presentato durante il programma

COVER_VIOLA_
COVER_VIOLA_

Dopo l’esperienza al talent show “Amici”, FRASA pubblica su tutte le piattaforme VIOLA, l’inedito che ha presentato durante il programma.

Disponibile da oggi venerdì 21 novembre per Wea/Ada/Warner Music Italy, Viola è un brano che mescola sonorità R&B e urban, in cui l’artista mette in musica la parte più tragicomica dei colpi di fulmine.

Frasa
Frasa

FRASA unisce ironia e vulnerabilità in un brano fresco, diretto e immediatamente riconoscibile, trasformando l’imbranataggine in forza, tra batticuori, situazioni tragicomiche e una cotta capace di lasciare lividi.

Quando ho scritto Viola non avevo in mente una ragazza precisa, ma un’intera collezione esagerata di pali”  – commenta Frasa – “Ho pensato: perché non trasformarli in qualcosa di positivo? Così ho provato a metterli in musica, immaginando l’ennesimo approccio destinato a fallire… ma almeno stavolta con stile.”

Viola dimostra la capacità dell’artista genovese di unire leggerezza e sincerità in un pop contemporaneo orecchiabile e riconoscibile

Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte al Teatro Verdi di Montecatini
