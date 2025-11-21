Dopo l’esperienza al talent show “Amici”, FRASA pubblica su tutte le piattaforme VIOLA, l’inedito che ha presentato durante il programma.

Disponibile da oggi venerdì 21 novembre per Wea/Ada/Warner Music Italy, Viola è un brano che mescola sonorità R&B e urban, in cui l’artista mette in musica la parte più tragicomica dei colpi di fulmine.

FRASA unisce ironia e vulnerabilità in un brano fresco, diretto e immediatamente riconoscibile, trasformando l’imbranataggine in forza, tra batticuori, situazioni tragicomiche e una cotta capace di lasciare lividi.

“Quando ho scritto Viola non avevo in mente una ragazza precisa, ma un’intera collezione esagerata di pali” – commenta Frasa – “Ho pensato: perché non trasformarli in qualcosa di positivo? Così ho provato a metterli in musica, immaginando l’ennesimo approccio destinato a fallire… ma almeno stavolta con stile.”

Viola dimostra la capacità dell’artista genovese di unire leggerezza e sincerità in un pop contemporaneo orecchiabile e riconoscibile

