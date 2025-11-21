Un omaggio d’autore che attraversa generazioni: il regista Nicolò Bassetto, tra i nomi più interessanti della scena contemporanea, firma un’opera video intensa e poetica dedicata a “E io ci sto”, una canzone che racchiude l’essenza di Rino Gaetano, contenuta nell’omonimo album uscito 45 anni fa.

Il progetto nasce da un manoscritto ritrovato, uno script in cui Gaetano immaginava di accompagnare il brano “E io ci sto” con un videoclip girato tra le strade di Roma e il tramonto di Capri, prodotto da Borotalco.tv, una delle case di produzioni di videoclip più accreditate in Italia.

Bassetto riprende quell’intuizione mai realizzata e la trasforma in un film d’arte, girato interamente in pellicola, che sarà disponibile sulle piattaforme digitali dalle ore 14.00 del 21 novembre.

Girato tra Roma e Capri, proprio come aveva desiderato Rino Gaetano, il video diventa un ponte tra epoche: la voce e la penna di Rino e lo sguardo di Nicolò. Con uno stile cinematografico e profondamente contemporaneo, Bassetto coglie il sorriso amaro del cantautore, che racconta una generazione che non smette di cercare, di porsi domande e di affermare la propria presenza nel mondo, pur nella consapevolezza dei limiti e delle sconfitte.

Dopo aver plasmato l’immaginario visivo di hit italiane contemporanee come “Piazza San Marco” di Annalisa ft. Mengoni, “L’amore in bocca” dei Santi Francesi, “Dillo solo al buio” di Elisa e “Ragni” di Tananai, Nicolò Bassetto firma un racconto cinematografico che mantiene l’intensità della canzone originale, parlando alle coscienze di oggi.

Nel video, il giovane protagonista, interpretato da Giovanni Maini, percorre Roma affiggendo un cartello con la scritta “sei la tua guerra”: un gesto simbolico che riassume l’anima del brano, una dichiarazione di appartenenza e resistenza, scritta con quella leggerezza solo apparente che da sempre contraddistingue il cantautore calabrese.

Il video Tra disillusione e speranza, “E io ci sto” continua a parlare con forza al presente: una canzone che racconta la solitudine dell’individuo, ma anche la sua scelta di esserci, di partecipare, di non arrendersi.

Nel film partecipa come special guest anche Alessandro Gaetano, nipote del cantautore, la cui presenza aggiunge una dimensione intima a un progetto che è insieme ricordo, omaggio e rinascita.

L’opera video esce in occasione del 45° anniversario dell’album “E io ci sto”, che viene celebrato con una riedizione in uscita il 21 novembre per Sony Music Italy in vinile e CD.

Il pre-order della ristampa di “E io ci sto” è disponibile al seguente link: https://sme.lnk.to/eiocisto.

CD e vinile con audio rimasterizzato a 192kHz/24bit saranno composti dalla tracklist originale, accompagnata dai testi dei brani, e impreziositi dall’inedito “Un film a colori (Jet set)”, un testo alternativo, che racconta un amore intimo, sulle note del suo brano “Jet Set”, passando della satira pungente che tutti conosciamo a un lato più personale e romantico.

Il vinile, di colore rosso, è accompagnato dal manoscritto inedito di Rino Gaetano che delinea il videoclip, oggi realizzato da Nicolò, di “E io ci sto”.

Tracklist “E io ci sto”

E io ci sto Ti ti ti ti Ping pong Michele ‘o pazzo è pazzo davvero Metà Africa metà Europa Jet set Sombrero La donna mia / Scusa Mary Un film a colori (Jet set) – inedito

