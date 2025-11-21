3.2 C
Milano
venerdì, Novembre 21, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte al Teatro Verdi di Montecatini

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
44
locandina-21-novembre
locandina-21-novembre

Il primo grande successo dei Matia Bazar “Stasera che sera” compie 50 anni!

Carlo Marrale, fondatore storico e coautore dei più grandi successi dei Matia Bazar, e Silvia Mezzanotte, per tanti anni iconica voce del gruppo, celebrano questo anniversario con la nuova versione acustica di “Stasera che sera”, in radio e in digitale (raydada.lnk.to/StaseraCheSera).

Carlo-Marrale-e-Silvia-Mezzanotte-ph-Eleonora-Maggioni
Carlo-Marrale-e-Silvia-Mezzanotte-ph-Eleonora-Maggioni

 I festeggiamenti continuano con il tourStasera che sera 50th, che vede i due artisti in uno spettacolo fatto di ricordi e melodie indimenticabili, come “Stasera che sera”, “Per un’ora d’amore”, “Solo tu”, “Mister Mandarino”, “C’è tutto un mondo intorno”, “Che male fa” e “Messaggio d’amore”.

Questa sera venerdì 21 novembre, Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte si esibiranno al Teatro Verdi di Montecatini (Pistoia).

I biglietti per la data di Montecatini sono disponibili al seguente link: https://www.ticketone.it/artist/silvia-mezzanotte/silvia-mezzanotte-la-nostra-storia-nei-matia-bazar-3810064/.

Queste le date di “Stasera che sera 50th” prodotte da Baldrini Group:

21 novembre 2025 – Montecatini (Pistoia) – Teatro Verdi

27 dicembre 2025 – Sulmona (Aquila) – Teatro Maria Caniglia

11 gennaio 2026 – Marano (Napoli) – Teatro Alfieri

16 gennaio 2026 – Foggia – Teatro del Fuoco

www.instagram.com/silviamezzanotte/
www.instagram.com/carlomarrale/

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

 

 

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Quarto Grado: i casi di Chiara Poggi e di Liliana Resinovich
Articolo successivo
Frasa (Amici 25): disponibile ovunque “Viola”, l’inedito presentato durante il programma
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy