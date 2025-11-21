Il primo grande successo dei Matia Bazar “Stasera che sera” compie 50 anni!

Carlo Marrale, fondatore storico e coautore dei più grandi successi dei Matia Bazar, e Silvia Mezzanotte, per tanti anni iconica voce del gruppo, celebrano questo anniversario con la nuova versione acustica di “Stasera che sera”, in radio e in digitale (raydada.lnk.to/StaseraCheSera).

I festeggiamenti continuano con il tour “Stasera che sera 50th”, che vede i due artisti in uno spettacolo fatto di ricordi e melodie indimenticabili, come “Stasera che sera”, “Per un’ora d’amore”, “Solo tu”, “Mister Mandarino”, “C’è tutto un mondo intorno”, “Che male fa” e “Messaggio d’amore”.

Questa sera venerdì 21 novembre, Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte si esibiranno al Teatro Verdi di Montecatini (Pistoia).

I biglietti per la data di Montecatini sono disponibili al seguente link: https://www.ticketone.it/artist/silvia-mezzanotte/silvia-mezzanotte-la-nostra-storia-nei-matia-bazar-3810064/.

Queste le date di “Stasera che sera 50th” prodotte da Baldrini Group:

21 novembre 2025 – Montecatini (Pistoia) – Teatro Verdi

27 dicembre 2025 – Sulmona (Aquila) – Teatro Maria Caniglia

11 gennaio 2026 – Marano (Napoli) – Teatro Alfieri

16 gennaio 2026 – Foggia – Teatro del Fuoco

www.instagram.com/silviamezzanotte/

www.instagram.com/carlomarrale/

