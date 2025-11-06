“Dritto e Rovescio”: sicurezza e proposta di legge sfratti

“Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio.

Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato al tema della sicurezza, a partire da Milano, dove nei giorni scorsi una donna è stata accoltellata in pieno giorno in piazza Gae Aulenti, nel cuore della città. Un episodio che ha scosso l’opinione pubblica e che riaccende il dibattito su come sia potuto accadere un fatto così grave in una delle zone più centrali e sorvegliate del capoluogo lombardo.

Spazio poi al tema della casa e del diritto alla proprietà, con un’analisi sulla nuova proposta di legge sugli sfratti e sulle conseguenze che potrebbe avere per proprietari e inquilini.

Tra gli ospiti: Roberto Vannacci, Galeazzo Bignami, Pierfrancesco Majorino, Giuliano Granato, Angelo Bonelli e Ilaria Cavo.

