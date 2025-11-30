7.5 C
Diritti e resistenza: quando il giornalismo incontra l’arte

Tiziana Barbetta
Diritti e resistenza: quando il giornalismo incontra l’arte”, questo il titolo dell’evento che giovedì 4 dicembre, alle ore 11.00spazio Forumstand All Around (N24), vedrà protagonista la giornalista e scrittrice Antonella Napoli, a “Più libri più liberi”, la Fiera nazionale della media e piccola editoria, che si apre a Roma il 4 dicembre e chiuderà i battenti l’8 dicembre.

L’incontro con i lettori, a cura di Edizioni All Around, in collaborazione con Focus on Africa, prenderà il via con l’esposizione della mostra “Bambini soldato, oltre i labirinti dell’orrore”, scatti di Antonella Napoli e opere dell’artista e attivista di Amnesty International, Claudia Melotti.

L’evento sarà occasione per l’anticipazione di “Voci di resistenza”, il nuovo libro di Antonella Napoli, direttrice della rivista “Focus on Africa” che sarà distribuita in edizione speciale, gratuitamente, durante la quattro giorni della fiera.

La nuova opera di Antonella Napoli, che dialogherà con la giornalista ed editrice Lucia Visca e il vignettista Mauro Biani, ha come protagoniste Mariam Ibrahim Ishag, la donna sudanese condannata a morte per apostasia in Sudan, divenuta simbolo della persecuzione dei cristiani nel mondo dopo la sua liberazione, e altre attiviste per i diritti umani nell’era di Trump.

https://www.amnesty.it

 

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

