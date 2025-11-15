La Città metropolitana di Milano ha ricevuto, il 13 novembre, a Bologna, il premio “Up2You Academy – Formazione ESG per la sostenibilità nei Comuni italiani”, nell’ambito di CRESCO AWARD Città Sostenibili, evento promosso da Fondazione Sodalitas e Anci, che ogni anno premia gli enti locali che si sono distinti nel progettare e realizzare azioni concrete per lo sviluppo sostenibile del territorio, in coerenza con gli SDGs dell’Agenda 2030.

Già in passato l’ente di area vasta aveva riconosciuto importanti riconoscimenti nell’ambito del CRESCO A WARD, e quest’anno si vede riconoscere il valore e l’impegno profuso nella sua scuola di sostenibilità, la “School of sustainability”, quale iniziativa più innovativa nella formazione e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

Il Premio consiste in un percorso formativo dedicato agli operatori e funzionari dell’Ente: “Up2You ESC Academy – Formazione per la sostenibilità nei Comuni italiani”, un programma interattivo volto ad approfondire i temi Environmental, Social e Governance nel contesto della Pubblica Amministrazione.

Motivazione dell’assegnazione

La motivazione, a firma di Andrea Zuanetti, CEO & Co-founder di Up2Yo, recita: “La sostenibilità non è una strategia da applicare dall’alto, ma un percorso collettivo per costruire insieme. Con School of Sustainability, la Città metropolitana di Milano ha saputo trasformare la formazione in uno strumento di cambiamento, coinvolgendo amministratori e funzionari nella creazione di competenze ESG che generano valore per il territorio e per le comunità nel lungo periodo”.

Il premio

CRESCO AWARD Città Sostenibili riconosce l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il premio, promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio e la collaborazione di ANCI e la partnership di aziende avanzate sul fronte della Sostenibilità, si propone di valorizzare la spinta innovativa dei Comuni italiani e di premiare le iniziative più efficaci nel promuovere in modo diffuso lo sviluppo sostenibile dei territori.

Comuni, Unioni tra Comuni, Città Metropolitane e Comunità Montane possono candidare progetti, già realizzati o in fase avanzata di realizzazione, riguardanti, ad esempio, temi come l’accoglienza e l’inclusione sociale, l’economia circolare e la sharing economy, l’efficienza energetica e la gestione sostenibile dei rifiuti, la mobilità sostenibile, la prevenzione e tutela sanitaria, la riduzione degli sprechi alimentari o il welfare territoriale.

A ritirare il premio, insieme al Servizio sviluppo sostenibile del Settore Ambiente, il consigliere delegato alle Politiche giovanili e Forestazione urbana, Giorgio Mantoan: “Siamo molto orgogliosi di aver vinto questo premio, che valorizza il grande lavoro svolto sul fronte dello sviluppo sostenibile da parte della Città metropolitana di Milano al servizio di tutto il territorio. Un esempio virtuoso che, con convinzione, stiamo portando anche nelle scuole per creare la giusta cultura tra ragazzi e ragazze e segnare la strada futura da percorrere”.

Un plauso anche dal consigliere delegato all’Ambiente Paolo Festa, che non ha potuto presenziare per precedenti impegni personali: “L’ennesima attestazione di stima nei confronti delle numerose progettualità del nostro settore, che sta facendo davvero scuola non solo nel territorio ma anche a livello nazionale ed internazionale. Il valore di progetti come Città metropolitana Spugna, del grande lavoro svolto sul fronte delle Nature-based solutions (NbS) e degli studi sul clima è sotto gli occhi di tutti e, ci tengo a sottolinearlo, a disposizione di Comuni, cittadinanza e scuole”.

