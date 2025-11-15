Procrastinare è una delle azioni non motorie che più caratterizzano l’essere umano moderno.

Si liquida spesso l’impegno gravoso con un laconico “ci pensiamo domani”, ma in questa storia Luca, Flavio ed Ezio si prendono un fine settimana intero per non pensare alle decisioni che saranno chiamati a prendere dal lunedì successivo.

Come se la vita fosse una dieta che si fa fatica a iniziare sul serio.

In un susseguirsi di battute, colpi di scena e situazioni tragicomiche i protagonisti si trovano a riscoprire, insieme al pubblico, il bello di concedersi momenti di divertimento puro, accantonando stress e preoccupazioni, perché a volte è sano rimandare tutto a domani.



MTM Teatro Leonardo: dal 27 al 30 novembre

I CENTOUNO in

Ci pensiamo domani

di Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli

regia Leonardo Buttaroni

con Luca Latno, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli e Francesca Anna Bellucci

mtmteatro.it

