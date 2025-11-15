11.5 C
Milano
sabato, Novembre 15, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

MTM Teatro Leonardo: “Ci pensiamo domani”, dal 27 al 30 novembre

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
48
CiPensiamoDomani
CiPensiamoDomani

Procrastinare è una delle azioni non motorie che più caratterizzano l’essere umano moderno.

CiPensiamoDomani
CiPensiamoDomani

Si liquida spesso l’impegno gravoso con un laconico “ci pensiamo domani”, ma in questa storia Luca, Flavio ed Ezio si prendono un fine settimana intero per non pensare alle decisioni che saranno chiamati a prendere dal lunedì successivo.

Come se la vita fosse una dieta che si fa fatica a iniziare sul serio.

CiPensiamoDomani
CiPensiamoDomani

In un susseguirsi di battute, colpi di scena e situazioni tragicomiche i protagonisti si trovano a riscoprire, insieme al pubblico, il bello di concedersi momenti di divertimento puro, accantonando stress e preoccupazioni, perché a volte è sano rimandare tutto a domani.


MTM Teatro Leonardo: dal 27 al 30 novembre
I CENTOUNO in
Ci pensiamo domani
di Luca Latino, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli
regia Leonardo Buttaroni
con Luca Latno, Flavio Moscatelli, Ezio Passacantilli e Francesca Anna Bellucci

 mtmteatro.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Cresco Award 2025: la Città metropolitana premiata per la scuola di sostenibilità
Articolo successivo
“Rock & Cinema”: nuovo libro di Franco Dassisti e Daniele Follero
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy