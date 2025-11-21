3.2 C
Quarto Grado: i casi di Chiara Poggi e di Liliana Resinovich

Nuzzi e Viero
Nuzzi e Viero

Stasera nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Garlasco.

Gli inquirenti vogliono capire il significato delle frasi pronunciate da Andrea Sempio nelle intercettazioni in macchina e sono tornati a concentrarsi sul famoso scontrino del giorno dell’omicidio, a cui è legato il suo alibi.

Al centro della puntata, anche il caso di Liliana Resinovich: gli occhi sono puntati sul marito, Sebastiano Visintin. Dove si trovava la mattina in cui la donna è stata uccisa?

Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva.

