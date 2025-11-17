Calcio vintage: cosa manca di più del pallone analogico

Il tempo che scorre cambia direttamente e indirettamente il palinsesto calcistico con tutti i

suoi appuntamenti, ma anche le abitudini e il modo di analizzare le statistiche delle scommesse sportive, perché ogni era ha la sua lente d’ingrandimento per vedere le cose.

Lo sanno i boomer, ma anche i più giovani, che restano sempre affascinati dal calcio vintage, senza var, con programmi che facevano divertire e riflettere, ma anche con simboli

iconici che non passano mai di moda, come le figurine e il Fantacalcio cartaceo.

Quali sono gli aspetti che ci mancano di più del calcio vintage? Scopriamolo nei prossimi

paragrafi con un’analisi dettagliata che ripercorre la storia del pallone degli ultimi quarant’anni.

L’errore arbitrale senza VAR

Diciamocelo francamente, l’utilizzo del VAR non ha ridotto gli errori, ma ha creato ulteriore

confusione, perché spesso l’errore non è più dell’arbitro, ma degli assistenti in sala monitor.

Il calcio senza VAR è sicuramente uno degli aspetti che ci manca di più, perché quando arrivava un gol, si poteva esultare senza dover aspettare e spezzare il momento di esaltazione totale, quello di massimo godimento, con la paura del maledetto VAR.

L’attesa degli highlights la domenica sera

Oggi con la play tv e lo streaming in diretta, possiamo vedere tutti i gol del campionato

spezzatino, ma prima, i match di Serie A venivano giocati tutti di domenica pomeriggio e

anche per il Totocalcio era una vera esplosione di gioia.

Per vedere gli highlights dei match fino a 30 anni fa bisognava aspettare la domenica sera, in un’attesa magica che impreziosiva questo giorno sacro, per tutti gli amanti del pallone.

Le figurine e gli scambi

Certo, la mania delle figurine dei calciatori ancora non finisce perché non passa mai di

moda, tuttavia, mancano sicuramente gli scambi delle figurine al bar o nelle scuole. Intanto, sono presenti tantissime pagine social che inneggiano al famoso “ce l’ho, mi manca”.

Le vere maglie della squadra del cuore

Ormai non esistono più i calciatori attaccati alla maglia o sono merce rara, spesso si parla

soltanto e troppo di mercenari, perché nel calcio di oggi il mercato è sempre più

protagonista.

È sempre più dura immaginare il pallone senza bomber fedelissimi come Zanetti, Del Piero,

Totti, Buffon, Chiellini, Bergomi, Baresi, Maldini e tutti coloro che hanno reso questo sport

una vera e propria religione: la religione del Pallone.

I programmi sportivi del lunedì

Ok, molti programmi di calcio ci sono ancora oggi, ma mancano i grandi classici come Mai

Dire Gol e gli altri programmi di Mediaset, Quelli che il Calcio e gli altri programmi RAI, per

non parlare de Il Processo di Biscardi: con Biscardi in conduzione. Il lunedì prima era il

giorno più bello della settimana, oltre che il più attraente del palinsesto televisivo e questi

programmi continuano a mancarci sempre di più.

Il Fantacalcio cartaceo

Le app e software per il calcolo dei voti del Fantacalcio sicuramente ci hanno reso la vita più

facile, perché prima bisognava aspettare il lunedì e fare i calcoli con la Gazzetta dello Sport

alla mano, con tutti i voti dei calciatori. Qualcuno parla di Fantacalcio analogico, noi la

chiamiamo malinconia del cartaceo.

Le domeniche lente e le partite in contemporanea

In principio furono le pay tv a spezzare il palinsesto di Serie A e delle altre categorie, oggi il

campionato di calcio con i suoi tornei UEFA più prestigiosi è letteralmente chiamato “spezzatino”.

Per i veri amanti del pallone, non passerà mai la tristezza delle domeniche lente e delle

partite in contemporanea, che riuscivano a regalare emozioni uniche e brividi forti, fino

all’ultimo secondo di recupero.

