ATTUALITA'

La Città metropolitana di Milano: finanziamento per due progetti rivolti ai giovani

citta-metropolitana-di-Milano-palazzo-Isimbardi
citta-metropolitana-di-Milano-palazzo-Isimbardi

Un finanziamento di quasi 90mila euro per due progetti rivolti ai giovani. È quanto ottenuto dalla Città metropolitana di Milano nell’ambito dei progetti “La Lombardia è dei giovani”, in collaborazione con Azienda Sociale So.Le sul territorio dell’ Alto Milanese, e “Giovani SMART – Terza edizione”, insieme a Cooperativa Albatros sul territorio dell’Abbiatense.

L’ente di area vasta ha partecipato come partner a due progetti rivolti ai giovani tra i 15 e i 34 anni, con l’obiettivo di promuovere partecipazione, orientamento e inclusione sociale.

Good times 0.2 (La Lombardia è dei giovani) finanziato per 36.300 euro

Attivo da novembre 2025 a ottobre 2026, mira a rafforzare l’orientamento scolastico e professionale, intercettando i giovani più vulnerabili e favorendo il protagonismo giovanile.

Le attività principali comprendono il consolidamento del Forum Giovani Alto Milanese, spazi informali di ascolto e co-progettazione, sportelli Informagiovani itineranti, percorsi sul benessere psico-fisico e iniziative dedicate al lavoro e alle opportunità in ambito europeo.

Si stima il coinvolgimento di oltre 800 giovani, con particolare attenzione a chi vive fragilità e/o disabilità.

“Siamo Moltitudine – Spazi che uniscono e idee che moltiplicano” (Giovani SMART) per 50mila euro

https://www.cittametropolitana.mi.it

