Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità bollatese: la Commemorazione di San Martino, in programma lunedì 10 novembre alle ore 20.30 al Teatro LaBolla.

L’evento, organizzato dal Sindaco Francesco Vassallo con la Presidenza del Consiglio comunale, rappresenta il tradizionale momento di incontro tra istituzioni e cittadinanza per celebrare insieme il Patrono della città e rendere omaggio a chi si è distinto per impegno, dedizione e spirito di servizio.

Durante la serata verranno consegnate le civiche benemerenze “San Martino”, il riconoscimento che l’Amministrazione comunale assegna ogni anno a cittadini, associazioni ed enti che, con il proprio lavoro e la propria passione, contribuiscono alla crescita e al benessere della comunità.

Le candidature sono state esaminate e selezionate, come di consueto, dalla Commissione Benemerenze composta da Eugenio Barlassina, Gloria Caccavale, Barbara Vegetti, Paride Romanelli, insieme al Sindaco Vassallo.

Quest’anno sono 30 i premiati tra persone, realtà associative e istituzioni cittadine.

“La serata di San Martino – dicono il Sindaco Francesco Vassallo e il Presidente del Consiglio Eugenio Barlassina – è sempre un momento di grande emozione e orgoglio per la nostra città. È l’occasione per dire grazie a chi, spesso in silenzio, contribuisce a costruire una Bollate più solidale, viva e attenta agli altri. I riconoscimenti che consegneremo non premiano solo singoli meriti, ma raccontano il volto migliore della nostra comunità: quello fatto di impegno, generosità e senso civico. Sono storie che ci ispirano e che ci ricordano quanto il valore di una città stia nelle persone che la abitano.”

La cerimonia vedrà la partecipazione di allievi del corso di Musica d’Insieme della Scuola Civica di Musica Città di Bollate, presenza significativa rispetto ad un progetto che arricchisce la vita culturale della Città.

Si esibiranno: Chiara Carzaniga, Ilaria Lecchi, Margherita Squinzi voci – Lorenzo Angella e Riccardo Romano chitarre, coordinati dal docente Daniele Ferrazzi.

La partecipazione all’iniziativa è aperta alla cittadinanza

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia