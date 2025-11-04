Degustazione d’autunno all’Eremo di Santa Caterina del Sasso

Il 15 novembre 2025, in collaborazione con il Birrificio Angelo Poretti, realtà storica della Provincia di Varese, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso (Leggiuno, VA) propone una degustazione di birre accuratamente selezionate ed abbinate ai formaggi tipici del territorio montano che si affaccia sul Lago Maggiore.

L’evento prevede una visita guidata del bene che introdurrà i partecipanti alla storia dell’Eremo e del territorio, per poi proseguire con una degustazione presso la Locanda Ristoro di Santa Caterina di tre birre selezionate del Birrificio Poretti, ciascuna accompagnata da un formaggio locale scelto appositamente per esaltarne le caratteristiche organolettiche.

La selezione delle birre e la degustazione sono a cura di Tommaso Locatelli, Beer Specialist di Carlsberg Italia e Sommelier AIS. L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare e promuovere le tradizioni locali, combinando l’eccellenza delle produzioni artigianali con la bellezza uno dei luoghi più emblematici della nostra provincia. L’evento è organizzato da Archeologistics, società che gestisce l’Eremo per conto della Provincia di Varese, ente proprieario di questo monumento.

Per garantire un’esperienza ottimale, la degustazione sarà suddivisa in due turni, uno con visita alle 15:30 e degustazione alle 16.30 e uno con visita alle 16:30 e degustazione alle 17.30. I partecipanti avranno l’opportunità di apprezzare il perfetto connubio tra birra, formaggi e il panorama mozzafiato che si può godere dall’Eremo a sprapiongo sul Lago Maggiore.

L’evento è a numero chiuso e la partecipazione è solo su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili: www.archeologistics.it/servizi-educativi/degustazione-dautunno-654.html / bit.ly/eremodegustazione

Costo: €20 cad. comprensivo di visita guidata, ingresso all’Eremo e degustazione

Info: +39 328 8377 206 / info@eremosantacaterina.it

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia