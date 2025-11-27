5.4 C
CULTURA

Banksy in mostra ad Agrigento dal 4 al 21 dicembre

Davide Falco
Dal 4 al 21 dicembre, Agrigento ospiterà l’ attesa grande esposizione dedicata a Banksy, con 240 opere allestite negli spazi espositivi della Camera di Commercio di Agrigento, in via Atenea. Un appuntamento che arricchisce il percorso verso Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, offrendo alla città un’occasione di incontro con uno dei linguaggi artistici più incisivi della contemporaneità.

La presentazione della mostra avverrà nel foyer del Teatro Pirandello. Interverranno Maria Teresa Cucinotta, presidente della Fondazione per Agrigento 2025, Franco Miccichè, sindaco di Agrigento, Giuseppe Parello, direttore generale della Fondazione Agrigento Capitale.

Sarà un momento per illustrare i contenuti dell’esposizione e il suo ruolo all’interno del programma della Capitale Italiana della Cultura 2025.

La selezione delle opere permette di attraversare i temi chiave dell’artista: diritti umani, pace, critica sociale, ribellione, ironia e visione. L’allestimento valorizza la potenza comunicativa delle immagini e ne facilita la fruizione da parte di un pubblico eterogeneo.

Nelle prime ore della giornata la mostra sarà riservata alle scuole.

L’accesso al pubblico sarà possibile a partire dalle ore 11, per tutta la durata dell’esposizione.

Dettagli evento:

Date: 4–21 dicembre

Inaugurazione 3 dicembre ore 18

Luogo: Area espositiva della Camera di Commercio di Agrigento, via Atenea

Ingresso: gratuito

Sito

