11 e 12 ottobre: Culberg torna a Milano dopo 30 anni a MILANoLTRE Festival

Sabato 11 e domenica 12 ottobre torna al teatro Elfo di Milano Milano dopo 30 anni la compagnia svedese Culberg che sarà a MILANoLTRE in prima nazionale con EXPOSURE di Alexandra Bachzetsis, coreografa e artista visiva attiva a Zurigo, che del corpo femminile rappresenta l’”esposizione”, esaminando le strategie coreografiche del corpo e il modo in cui la cultura fornisce materiale di partenza per i nostri gesti, le nostre espressioni e la mercificazione della fantasia.

Uno studio affettivo sul nudo, che affronta la rappresentazione stereotipata del corpo nella cultura pop, nella moda, nell’arte e nei media. Lo spettacolo è anticipato dall’appuntamento nel corridoio della sala Fassbinder alle 20.00 con un’introduzione a cura di Francesca Alfano Miglietti sulla rappresentazione dei corpi nella storia dell’arte (CORPI SPECIALI).

Il 12 ottobre presentiamo al pubblico il progetto cardine di questo nuovo ciclo di MILANoLTRE, frutto della collaborazione tra MILANoLTRE Festival e CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA. Dans(e) l’Atelier – microresidenze danza & moda crea una connessione tra coreografe e fashion designer a collaborare ad esplorare pratiche, identità e trasformazioni sociali in una prospettiva transdisciplinare e coinvolge tre coppie artistiche: Alexandra Bachzetsis e Lorenzo Seghezzi, Andrea Peña e Alessandro Vigilante, Masako Matsushita e Tiziano Guardini, affiancati dal collettivo Cult of Magic insieme a Roberta Racis.

La performance prevede due turni, alle 15.00 e alle 17.30, con un percorso itinerante tra tre performance da 15 minuti ciascuna.

