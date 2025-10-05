Teatro Arcimboldi: Live in The Lobby, dal 12 ottobre 2025

Anche nel 2025, il foyer degli Arcimboldi la domenica mattina si trasforma in un’accogliente sala da concerto per ospitare la nuova stagione di Live in the Lobby.
Giunta alla sua quinta edizione, la rassegna musicale ideata e organizzata dall’Orchestra Filarmonica Italiana continua a regalare momenti unici e atmosfere indimenticabili a tutti gli appassionati di musica.
Programma:
MUSICA SENZA TEMPO – 12 OTTOBRE 2025, ore 11.00
Gabriele Rossi pianoforte
IL DIARIO DI ADAMO ED EVA – 19 OTTOBRE 2025, ore 11.00
Spettacolo tratto dal testo di Mark Twain
Adattamento Silvia Rossetti, Musiche di Danilo Comitini
Marco Montanari – Adamo
Rendy Anoh – Eva
Orchestra Filarmonica Italiana – Jacopo Rivani direttore
HISTOIRE DU TANGO – 9 NOVEMBRE 2025, ore 11.00
Andrea Coruzzi bandoneon e fisarmonica, Cesare Carretta violino, Nicola Ziliani contrabbasso
IL TROVATORE BALLABILE 16 NOVEMBRE 2025, ore 11.00
Musiche di Giuseppe Verdi, Arrangiamenti Fabio Codeluppi
Orchestra Filarmonica Italiana in collaborazione con Concerto a fiato L’Usignolo
LA TRAVIATA BALLABILE – 23 NOVEMBRE 2025, ore 11.00
Musiche di Giuseppe Verdi, Arrangiamenti Fabio Codeluppi
Orchestra Filarmonica Italiana in collaborazione con Concerto a fiato L’Usignolo
