CULTURA

MTM Teatro Litta: Duets – performance analyst Antonio Syxty, dal 17 ottobre

Duets è uno spettacolo che solleva interrogativi sulla natura delle relazioni indagandone la complessità

Esplora le dinamiche rivelandone le tensioni, le passioni e le fragilità che possono emergere. Spesso sono relazioni a due che si svolgono davanti a un coro.

Un coro che a volte interviene e interagisce con la coppia stessa, a volte resta spettatore inerme davanti alle azioni.

Un viaggio emotivo ed evocativo che attraversa il mondo fatto di relazioni umane, trascendendo la parola e utilizzando un linguaggio universale: Il movimento.

Otto danzatori si muovono sulla scena interagendo fra loro, spesso a coppie a volte in coro.

Il corpo al centro del viaggio come possibilità di comunicazione, possibilità di scoperta, esplorazione, imitazione, contatto, sfida, distacco, gioco.

Un abito da sposa indossato a turno dagli interpreti, uomini e donne, a richiamare simbolicamente la coppia, il duetto, il noi, nella difficoltà, nel compromesso nella contraddizione ma anche nella gioia e fiducia reciproche.

Il tappeto sonoro per la maggior parte fatto di suoni e suggestioni quotidiane, si trasforma volutamente in melodia e in musica per accompagnare i segni e i gesti nei momenti più significativi del lavoro.

mtmteatro.it

