NOVATE MILANESE

Medaglia d’oro per il vino Lunatico ’24. Il vincitore é di Novate

Medaglia d’oro Lunatico ’24, gara mondiale dei Vignaioli Eroici

A vincerla é stato il vino dell’ agriturismo “La Carreccia” situato sui colli di Luni in Liguria.

L’ agriturismo é della famiglia il cui Agri-Chef é Lorenzo Lavezzari, titolare della Bottega&Cucina  “Otto” in via Bertola a Novate Milanese.

Soddisfazione quindi novatese e ligure per lo Chef che ha conquistato un’importante riconoscimento

Il Mondial des Vins Extrêmes, organizzato dal Cervim, è l’unica manifestazione enologica mondiale specificamente dedicata ai vini prodotti in zone caratterizzate da viticolture eroiche.

Il concorso seleziona i migliori vini frutto della viticoltura estrema con la finalità di promuovere e salvaguardare le produzioni di piccole aree vitivinicole che si caratterizzano per storia, tradizione e unicità, di grande valore ambientale e paesaggistico dove si coltivano soprattutto vitigni autoctoni.

Si tratta di autentiche “isole della biodiversità viticola“ che, però, corrono il rischio di scomparire a causa degli alti costi di produzione e realizzazione dei vigneti (la coltivazione e la realizzazione di un vigneto in queste zone costa dieci volte di più di un vigneto in pianura). Il Mondial des Vins Extrêmes fa parte di VINOFED, la Federazione Internazionale dei Grandi Concorsi Enologici.

Al termine delle degustazioni viene stilata la classifica finale, in base al punteggio acquisito vengono ripartiti i premi suddivisi in Gran Medaglia d’Oro, Medaglia d’Oro e Medaglia d’Argento, oltre a ulteriori premi speciali destinati al miglior vino e alla miglior cantina per Paese partecipante, il miglior vino in assoluto

