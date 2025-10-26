Dopo molta attesa e aspettative, Dave torna con il suo attesissimo terzo album – “The Boy Who Played the Harp”, disponibile da ora in digitale e dal 31 Ottobre in tutti i negozi di dischi in CD e LP.

Ampiamente considerato come il narratore più avvincente della sua generazione, il terzo album in studio di Dave si pone come un disco di formazione audace e profondamente significativo.

Attraverso sonorità mozzafiato e ritmi contagiosi, l’album vede Dave confrontarsi con una serie di temi complessi, tra cui l’amore, le relazioni, la fede e lo stato attuale del mondo.

In queste nuove dieci canzoni, Dave collabora con una lineup stellare di artisti tra cui la vincitore del GRAMMY Award Tems (Raindance), la leggenda del rap britannico Kano (Chapter 16) e l’astro nascente del Regno Unito Jim Legxacy (No Weapons) – la cui traccia “3x” ha visto la partecipazione di Dave all’inizio di quest’anno.

Fa la sua ricomparsa anche il collaboratore di lunga data James Blake (History & Selfish), che in precedenza ha partecipato a “Both Sides of A Smile”, traccia tratta da “We’re All Alone In This Together” secondo album di Dave acclamato dalla critica e salita in cima alle classifiche.

Dave intraprenderà un importante tour europeo nelle arene a febbraio e marzo 2026

The Boy Who Played the Harp è disponibile per l’acquisto tramite questo link.

The Boy Who Played the Harp Tracklist

History (ft. James Blake) 175 Months No Weapons (ft. Jim Legxacy) Chapter 16 (ft. Kano) Raindance (ft. Tems) Selfish (ft. James Blake) My 27th Birthday Marvellous Fairchild The Boy Who Played the Harp

