domenica, Ottobre 5, 2025
SALUTE

Settimana nazionale della dislessia

Mercoledì 8 ottobre in occasione della Settimana Nazionale della Dislessia i professionisti del Laboratorio di Psicologia dell’Apprendimento (LPA) dalle ore 9 alle 18 offriranno consulenze gratuite in presenza o online.

L’iniziativa si rivolge a genitori, insegnanti e studenti. Un’occasione per chiarire dubbi e ricevere un orientamento qualificato.
Le consulenze vanno prenotate in presenza presso il LPA in Via San Gerolamo Miani 3 a Pavia, oppure online.
Per informazioni lpa@unipv.it https://labapprendimento.unipv.it

Il Laboratorio di Psicologia dell’Apprendimento (LPA) è stato attivato dal Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento Sezione di Psicologia dell’Università di Pavia. Nasce per incentivare la ricerca e l’intervento sullo sviluppo degli apprendimenti, sulle difficoltà scolastiche e sui disturbi conosciuti come DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali).

