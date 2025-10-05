Mercoledì 8 ottobre in occasione della Settimana Nazionale della Dislessia i professionisti del Laboratorio di Psicologia dell’Apprendimento (LPA) dalle ore 9 alle 18 offriranno consulenze gratuite in presenza o online.

L’iniziativa si rivolge a genitori, insegnanti e studenti. Un’occasione per chiarire dubbi e ricevere un orientamento qualificato.

Le consulenze vanno prenotate in presenza presso il LPA in Via San Gerolamo Miani 3 a Pavia, oppure online.

Per informazioni lpa@unipv.it https://labapprendimento. unipv.it

Il Laboratorio di Psicologia dell’Apprendimento (LPA) è stato attivato dal Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento Sezione di Psicologia dell’Università di Pavia. Nasce per incentivare la ricerca e l’intervento sullo sviluppo degli apprendimenti, sulle difficoltà scolastiche e sui disturbi conosciuti come DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali).

Altri articoli di salute su Dietro la Notizia