Sergio Bonelli Editore presenta: “Non lasciare la mia mano”

Arriva in libreria e fumetteria il prossimo 24 ottobre NON LASCIARE LA MIA MANO, trasposizione a fumetti che rende in maniera unica le atmosfere dell’omonimo best-seller di Michel Bussi.
Nel volume Frédéric Duval e Didier Cassegrain mettono a punto un thriller mozzafiato che ci trasporta nei maestosi scenari dell’isola della Réunion per una caccia all’uomo emozionante e piena di colpi di scena.
Liane e Martial Bellion, assieme alla loro figlioletta Sofa, si godono i sapori agrodolci e il clima tropicale dell’isola della Réunion. Sembra una vacanza da sogno. Ma la coppia, apparentemente perfetta, pare entrare in crisi quando Liane scompare misteriosamente dalla sua camera d’albergo.
Un rapimento? Una fuga? O un omicidio? Dopo le perplessità iniziali, la gendarmeria è sempre più convinta che Martial abbia ucciso la moglie.
In preda all’angoscia, ma rifiutandosi di consegnarsi alle forze dell’ordine, l’uomo trascina sua figlia in una fuga frenetica tra i lussureggianti paesaggi, talora sinistri, dell’isola.
È un’ammissione di colpevolezza? O la scomparsa della signora Bellion nasconde un intrigo ben più diabolico?
