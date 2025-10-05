Massimo Ranieri al Teatro Arcimboldi, il 10 ottobre 2025

Massimo Ranieri con lo spettacolo “TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO”, replicherà nuovamente al TAM Teatro Arcimboldi, il prossimo 10 ottobre 2025.

Dopo più di 800 repliche dello spettacolo “SOGNO E SON DESTO”, ecco un’altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti sia inediti che di vita privata con un Massimo Ranieri al 100% che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e prestigioso.

Ad accompagnare Ranieri sul palco una band inedita formata da: al pianoforte Claudio Storniolo, alle tastiere e voce Giovanna Perna, al basso Francesco Puglisi, alla batteria Luca Trolli, percussioni di Arnaldo Vacca, alle chitarre Andrea Pistilli e Tony Puja, violino e voce Valentina Pinto, ai fiati il sax di Max Filosi e la voce e il sax di Cristiana Polegri.

