Milano Serravalle: comunicato prossime chiusure

A7 MILANO SERRAVALLE
Per lavori di manutenzione del viadotto di Binasco alla pk 11+350, verranno effettuate le seguenti chiusure:
–Dalle ore 22:00 di Lunedì 6 Ottobre alle ore 06:00 di Martedì 7 Ottobre e dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di Mercoledì 8 Ottobre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra lo svincolo di Binasco (km 10+503) e lo svincolo di Bereguardo (km 21+431), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in autostrada A7 al casello di Bereguardo (km 21+431).
Per lavori di manutenzione segnaletica orizzontale, verranno effettuate le seguenti chiusure:
Dalle ore 23:00 di Lunedì 6 Ottobre alle ore 05:00 di Martedì 7 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata/uscita da/per Q.re Cantalupa (km 0+100) per/da carreggiata nord (direzione Milano). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Boffalora e l’Area di Servizio di Cantalupa Est (km 0+460) dalla medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico allo svincolo di Piazza Maggi (A+000) per la successiva uscita in carreggiata sud.
Dalle ore 22:00 Lunedì 6 Ottobre alle ore 05:00 di Martedì 7 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A7-A26 (km 72+120) in uscita per Genova-Prà da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello di Tortona (km 63+647) per il successivo ingresso in A26 al casello di Novi Ligure.
Dalle ore 22:00 Martedì 7 Ottobre alle ore 05:00 di Mercoledì 8 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A7-A26 (km 72+120) in uscita per Genova-Prà / Gravellona Toce da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in direzione A21 Torino per il successivo ingresso in A26.
Dalle ore 23:00 di Martedì 7 Ottobre alle ore 05:00 di Mercoledì 8 Ottobre 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da via La Spezia e viale Cermenate (km A+000) per carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico allo svincolo di via Boffalora (km0+335).
Dalle ore 22:00 di Mercoledì 8 Ottobre alle ore 05:00 di Giovedì 9 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Assago (km 2+020) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico allo svincolo Q.re Cantalupa (km 0+460) per la successiva uscita in carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso la traffico il ramo di svincolo in entrata da Assago (km 2+020) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo d’interconnessione A7-A50 (km 3+400) per il successivo ingresso in carreggiata nord.
Dalle ore 23:00 di Giovedì 9 Ottobre alle ore 05:00 di Venerdì 10 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita/entrata per/da Quartiere Cantalupa (km 0+100) da/per carreggiata sud (direzione Genova). Contestualmente verrà chiusa l’Area di Servizio di Cantalupa Ovest (km 0+460) nella medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico allo svincolo di Assago per la successiva uscita in carreggiata nord.
Dalle ore 23:00 di Giovedì 9 Ottobre alle ore 05:00 di Venerdì 10 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Bereguardo (km 21+431) da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Binasco (km 10+580). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Bereguardo (km 21+431) in entrata per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Gropello Cairoli (km 30+644).
Dalle ore 22:00 di Venerdì 10 Ottobre alle ore 05:00 di Sabato 11 Ottobre 2025, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio di Dorno Est (km 33+720) in carreggiata nord (direzione Milano). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa l’Area di Servizio precedente Castelnuovo Est (km 60+710) presente sulla stessa tratta e direzione.
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
Dalle ore 22:00 di Martedì 7 Ottobre alle ore 03:00 di Mercoledì 8 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Serravalle Scrivia (km 84+496) da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico al casello precedente di Tortona (km 63+647).
Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Mercoledì 8 Ottobre 2025, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio di Bettole Est (km 80+315) in carreggiata nord (direzione Milano). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa l’Area di Servizio successiva Castelnuovo Est (km 60+710) presente sulla stessa tratta e direzione.
A50 TANGENZIALE OVEST
Per lavori di verniciatura manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
Dalle ore 22:00 di Lunedì 6 Ottobre alle ore 05:00 di Martedì 7 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Pero/Fiera Milano (km 3+050), da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S. 33 Rho/Legnano (km 2+620) per la successiva uscita da carreggiata sud.
Dalle ore 22:00 di Lunedì 6 Ottobre alle ore 05:00 di Mercoledì 8 Ottobre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A50-A4 in entrata da Venezia (km 4+075) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo S.S. 11 MI-Gallaratese/Novara (km 5+731) per il successivo ingresso in carreggiata nord.
Per lavori di manutenzione segnaletica verticale, verranno effettuate le seguenti chiusure:
Dalle ore 22:00 di Mercoledì 8 Ottobre alle ore 03:00 di Giovedì 9 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.412 Val Tidone direzione Pavia/Opera (km 26+249) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (uscita per Milano).
Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di Giovedì 9 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.412 Val Tidone direzione Milano (km 26+249) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (uscita per Pavia). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Milano Vigentina per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (entrata da Pavia).
Per indagini geognostiche, verranno effettuate le seguenti chiusure:
Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Giovedì 9 e Venerdì 10 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Settimo M.se (km 6+804) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata MI-San Siro).
RACCORDO AUTOSTRADALE FIERA MILANO
Per lavori di manutenzione impianti IP, verranno effettuate le seguenti chiusure:
Dalle ore 22:00 di Martedì 7 Ottobre alle ore 03:00 di Mercoledì 8 Ottobre 2025, verrà chiusa la traffico la carreggiata nord (direzione Rho) nel tratto compreso tra lo svincolo Fiera Milano Est-Sud (km 3+100) in competenza ASPI ed il Disinnesto con la S.S. 33 del Sempione (km 0+000), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria.
Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di Mercoledì 8 Ottobre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Monza-Bollate) con obbligo di uscita sulla A50 Tangenziale Ovest direzione A1-Bologna (km 0+500). Il traffico locale potrà in alternativa proseguire in direzione Rotatoria R1 per il successivo indirizzamento lungo la viabilità ordinaria.
A51 TANGENZIALE EST
Per lavori di manutenzione della pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
Dalle ore 22:00 di Lunedì 6 Ottobre alle ore 06:00 di Venerdì 10 Ottobre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per quattro (4) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra gli svincoli Cologno Monzese Est (km 14+525) e lo svincolo Sesto San Giovanni Sud – Via di Vittorio (km 11+550), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Sesto San Giovanni Sud – Via di Vittorio (km 11+550).
Dalle ore 23:00 di Venerdì 10 Ottobre alle ore 06:00 di Sabato 11 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-V.le Forlanini/Aeroporto di Linate (km 4+473) da carreggiata sud (direzione A1–Bologna). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico al successivo svincolo MI-Mecenate (km 3+025). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Viale Forlanini (4+473) da carreggiata nord (direzione A4 – Usmate). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria sullo stesso complesso di svincolo.
A52 TANGENZIALE NORD
Per lavori di verniciatura manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 di Lunedì 6 Ottobre alle ore 06:00 di Venerdì 10 Ottobre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per quattro (4) notti consecutive e dalle ore 23:00 di Venerdì 10 Ottobre alle ore 06:00 di Sabato 11 Ottobre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) con obbligo di uscita allo svincolo Sesto San Giovanni Sud – Viale Italia / MM1 (km 3+012). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede il rientro in Tangenziale attraverso il medesimo complesso di svincolo.
Per lavori di manutenzione impianti IP, verranno effettuate le seguenti chiusure:
Dalle ore 22:00 di Mercoledì 8 Ottobre alle ore 05:00 di Giovedì 9 Ottobre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho) nella tratta compresa tra l’interconnessione A52-A4 Torno (km 4+304) e Sesto San Giovanni 1° Maggio/Monza Centro (Km 5+281), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in A4 direzione Torino per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo S.S.36 MI-V.le Zara (Km 6+374). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A4-A52 (Km 4+500) in entrata da Venezia per la medesima carreggiata nord.
Dalle ore 23:00 di Giovedì 9 Ottobre alle ore 05:00 di Venerdì 10 Ottobre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nel tratto compreso tra lo svincolo Sesto San Giovanni Nord (km 5+281) e lo svincolo Monza Sant’Alessandro (km 4+500), rami di svincolo in entrata da Monza Centro/Via Borgazzi e Sesto San Giovanni Nord per la medesima carreggiata sud compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Sesto San Giovanni / V.le Italia (km 3+012).
Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
Dalle ore 22:00 di Giovedì 9 Ottobre alle ore 04:00 di Venerdì 10 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P. ex S.S.35 provenienza Milano-Cormano per carreggiata nord (direzione A50-A8-Rho). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
Per lavori di manutenzione di competenza di Autostrade per l’Italia S.p.A., verranno effettuate le seguenti chiusure:
Dalle ore 22:00 di Giovedì 9 Ottobre alle ore 05:00 di Sabato 11 Settembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Monza Sant’Alessandro (Km 4+500) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna) e A4 Torino. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per A4 Torino e Monza Sant’Alessandro (Km 4+500) da carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Monza Centro / via Borgazzi (Km 5+281).
A53 RACCORDO PV-BEREGUARDO
Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
Dalle ore 23:00 di Lunedì 6 Ottobre alle ore 05:00 di Martedì 7 Ottobre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Pavia) nel tratto compreso tra lo svincolo di Bereguardo (km 0+592) e lo svincolo di Torre d’Isola (km 4+063), svincoli interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria sulla S.P.526 per il successivo rientro sul Raccordo allo svincolo di Torre d’Isola (km 4+063).
–Dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di Mercoledì 8 Ottobre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Pavia) nel tratto compreso tra lo svincolo di Torre d’Isola (km 4+063) e lo svincolo di Pavia via Riviera (km 8+450), svincoli interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria sulla S.P.526 per il successivo rientro allo svincolo Pavia via Riviera (km 8+450).
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
Dalle ore 22:00 Mercoledì 8 Ottobre alle ore 05:00 di Giovedì 9 Ottobre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo) nel tratto compreso tra lo svincolo via Riviera (km 8+450) e lo svincolo di Villaggio dei pioppi (km 4+819), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro sul Raccordo allo svincolo Villaggio dei Pioppi (km 4+819).
Dalle ore 23:00 Venerdì 10 Ottobre alle ore 05:00 di Sabato 11 Ottobre 2025, verrà chiusala chiusura al traffico della carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo) nel tratto compreso tra lo svincolo via Riviera (km 8+450) e lo svincolo di Villaggio dei pioppi (km 4+819) rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro sul Raccordo allo svincolo Villaggio dei Pioppi (km 4+819).
A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA
Per lavori di manutenzione barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
Dalle ore 22:00 Mercoledì 8 Ottobre alle ore 05:00 di Giovedì 9 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico lo svincolo di interconnessione A54-A53 (km 5+266) in uscita per il raccordo PV-Bereguardo da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo di Istituti universitari (km 6+138) per la successiva uscita da carreggiata sud.
Dalle ore 23:00 Venerdì 10 Ottobre alle ore 05:00 di Sabato 11 Ottobre 2025, verrà chiuso al traffico lo svincolo di interconnessione A54-A53 (km 5+266) in uscita per il raccordo PV-Bereguardo da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo di Istituti universitari (km 6+138) per la successiva uscita da carreggiata sud.
