Sergio Bonelli Editore presenta: “Atlante Dragonero 02”

Dopo il successo della prima edizione, arriva in anteprima a Lucca Comics & Games e in libreria e fumetteria a partire dal 7 novembre un nuovo inedito ATLANTE DI DRAGONERO, con nuove mappe, nuove descrizioni, nuove città da esplorare per conoscere ancora meglio l’universo nato dalla fantasia di Luca Enoch e Stefano Vietti.

Il volume rappresenta una guida completa e dettagliata per viaggiare nell’Erondár ed è arricchita di consigli pratici, mappe, descrizioni non solo dei luoghi, ma anche della fauna e flora del continente, che arricchiscono ulteriormente la documentazione sull’universo fantasy creato da Enoch e Vietti.

In anteprima a Lucca Comics & Games

