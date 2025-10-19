13.6 C
Milano
domenica, Ottobre 19, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

Sergio Bonelli Editore presenta: “Atlante Dragonero 02”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
53
cover.
cover.

Dopo il successo della prima edizione, arriva in anteprima a Lucca Comics & Games e in libreria e fumetteria a partire dal 7 novembre un nuovo inedito ATLANTE DI DRAGONERO, con nuove mappe, nuove descrizioni, nuove città da esplorare per conoscere ancora meglio l’universo nato dalla fantasia di Luca Enoch e Stefano Vietti.

Il volume rappresenta una guida completa e dettagliata per viaggiare nell’Erondár ed è arricchita di consigli pratici, mappe, descrizioni non solo dei luoghi, ma anche della fauna e flora del continente, che arricchiscono ulteriormente la documentazione sull’universo fantasy creato da Enoch e Vietti.

In anteprima a Lucca Comics & Games 

https://www.instagram.com/sergiobonellieditoreufficiale/
https://www.facebook.com/DragoneroSergioBonelliEditore/
https://shop.sergiobonelli.it/dragonero/2025/08/29/libro/dragonero-atlante-2-1026405/

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Francesca Fialdini e “Da Noi… a Ruota Libera”: ospiti della nuova puntata
Articolo successivo
Bollate: Carte d’identità in formato cartaceo, validità fino al 3 agosto 2026
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy