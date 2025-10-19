13.6 C
BOLLATE

Bollate: Carte d’identità in formato cartaceo, validità fino al 3 agosto 2026

By Tiziana Barbetta
Comune Bollate
comune di bollate

Il Comune informa la cittadinanza che, in base alla Circolare n. 76 del 13 ottobre 2025 del Ministero dell’Interno, le carte d’identità in formato cartaceo, già rilasciate o in corso di rilascio, rimarranno valide SOLO fino al 3 agosto 2026.

Al fine di favorire la sostituzione dei documenti cartacei, anche se ancora validi, con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), si invitano i cittadini interessati a programmare per tempo il rinnovo del documento.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Demografici del Comune di Bollate.

https://comune.bollate.mi.it

