Il Comune informa la cittadinanza che, in base alla Circolare n. 76 del 13 ottobre 2025 del Ministero dell’Interno, le carte d’identità in formato cartaceo, già rilasciate o in corso di rilascio, rimarranno valide SOLO fino al 3 agosto 2026.
Al fine di favorire la sostituzione dei documenti cartacei, anche se ancora validi, con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), si invitano i cittadini interessati a programmare per tempo il rinnovo del documento.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Demografici del Comune di Bollate.
Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia