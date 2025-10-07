Riparte “Il rito del jazz” alla Cascina Cuccagna di Milano

Da oggi 7 ottobre, riparte la quarta stagione de “Il rito del jazz”, la rassegna organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi alla Cascina Cuccagna di Milano, negli accoglienti locali del ristorante Un posto a Milano, che per l’occasione si trasforma, una volta alla settimana, nel Cuccagna Jazz Club.

I concerti sono realizzati con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea e di Nuovo Imaie, con il patrocinio del Municipio 4 del Comune di Milano.

La formula è quella collaudata del doppio set (alle ore 19.30 e 21.30) con ingresso libero (prenotazioni: tel. 025457785; email: info@unpostoamilano.it).

I CONCERTI DI OTTOBRE 2025

Martedì 7 ottobre, ore 19.30 e 21.30

MAX CAMERONI TRIO

Max Cameroni, pianoforte

Samuele Frisenda, contrabbasso

Matteo Traisci, batteria

Martedì 14 ottobre, ore 19.30 e 21.30

RAFFAELE GARRAMONE TRIO (primo set)

Raffaele Garramone, pianoforte

Christian Scaffidi, basso elettrico

Agata Garbin, batteria

LOCARNI-CAZZARO DUO (secondo set)

Simone Locarni, pianoforte

Giacomo Cazzaro, sax

Martedì 21 ottobre, ore 19.30 e 21.30

SWING ME TRIO

Cecilia Carta, voce

Luciano Poli, chitarra elettrica

Mauro Sereno, contrabbasso

Martedì 28 ottobre, ore 19.30 e 21.30

JAROMIR RUSNAK QUARTET

Jossy Botte, sax tenore

Davide Cabiddu, pianoforte

Jaromir Rusnak, contrabbasso

Andrea Lo Palo, batteria

