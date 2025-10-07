20.1 C
Riparte “Il rito del jazz” alla Cascina Cuccagna di Milano

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
52
Max Cameroni Trio
Max Cameroni Trio

Da oggi 7 ottobre, riparte la quarta stagione de “Il rito del jazz”, la rassegna organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi alla Cascina Cuccagna di Milano, negli accoglienti locali del ristorante Un posto a Milano, che per l’occasione si trasforma, una volta alla settimana, nel Cuccagna Jazz Club.

I concerti sono realizzati con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea e di Nuovo Imaie, con il patrocinio del Municipio 4 del Comune di Milano.

La formula è quella collaudata del doppio set (alle ore 19.30 e 21.30) con ingresso libero (prenotazioni: tel. 025457785; email: info@unpostoamilano.it).

I CONCERTI DI OTTOBRE 2025

Martedì 7 ottobre, ore 19.30 e 21.30
MAX CAMERONI TRIO
Max Cameroni, pianoforte
Samuele Frisenda, contrabbasso
Matteo Traisci, batteria

Martedì 14 ottobre, ore 19.30 e 21.30
RAFFAELE GARRAMONE TRIO (primo set)
Raffaele Garramone, pianoforte
Christian Scaffidi, basso elettrico
Agata Garbin, batteria

LOCARNI-CAZZARO DUO (secondo set)
Simone Locarni, pianoforte
Giacomo Cazzaro, sax

Martedì 21 ottobre, ore 19.30 e 21.30
SWING ME TRIO
Cecilia Carta, voce
Luciano Poli, chitarra elettrica
Mauro Sereno, contrabbasso

Martedì 28 ottobre, ore 19.30 e 21.30
JAROMIR RUSNAK QUARTET
Jossy Botte, sax tenore
Davide Cabiddu, pianoforte
Jaromir Rusnak, contrabbasso
Andrea Lo Palo, batteria

