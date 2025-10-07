Teatro Pime: 22 ottobre il Balletto di Milano porta in scena, “Danza per la mente – Carmen suite”

Una serata che unisce arte e impegno civile, per riflettere sul drammatico tema del femminicidio attraverso la forza evocativa della danza.

La serata si aprirà con un incontro curato dagli esperti di Amici della Mente OdV e il dottor Gabriele Catania, guiderà il pubblico in una riflessione sulle radici psicologiche di questo tragico fenomeno che, ancora oggi, continua a spegnere vite e a ferire la nostra società.

A seguire, con Carmen Suite, la magia del balletto prenderà vita sulle immortali note di Bizet, trasformando il palcoscenico in un viaggio emozionale che commuove e invita alla riflessione.

Il legame tra la Carmen di Bizet e la violenza sulle donne è forte, ma spesso oscurato da interpretazioni che hanno romanticizzato la vicenda. Nella sua essenza, la storia è invece un grido contro il controllo maschile sulla libertà femminile.

Carmen, figura iconica e intramontabile della lirica, incarna il fascino ribelle di una femminilità anticonformista, appassionata e indomabile. Giovane donna padrona delle proprie scelte, viene uccisa da Don José quando decide di lasciarlo per seguire Escamillo, il torero. Un tema purtroppo attualissimo, evocato in scena da un simbolo potente e universale: la scarpina rossa, posta ai piedi della protagonista senza vita.

Balletto in atto unico su musiche di Georges Bizet, liberamente ispirato alla novella di Prosper Mérimée e all’omonima opera di Georges Bizet.

La regia di Agnese Omodei, che firma anche la coreografia con Federico Veratti, le scenografie di Marco Pesta.

“Amici della mente OdV” è un’associazione di volontariato iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che opera del 2008 in convenzione con il Dipartimento di salute mentale della ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano, nell’ambito della prevenzione e della cura del disagio psicologico.

L’evento è stato inserito nel Palinsesto di MILANO4MENTALHEALTH 2025 organizzato dal Comune di Milano.

