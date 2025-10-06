Si avvicina il Premio Tenco 2025, le cui tre serate al Teatro Ariston di Sanremo (Imperia) si terranno il 23, 24 e 25 ottobre.

La rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese, manifestazione unica in Europa e al mondo e occasione di incontro e confronto fra artisti e operatori del settore musicale, si tiene dal 1974 nella città del ponente ligure.

Titolo di questa edizione “CON LA MEMORIA”, tema che verrà declinato durante tutta la rassegna con l’intento di indagare intorno ad alcuni fatti salienti della storia del Novecento che hanno avuto riflessi sulla musica.

Questo fil rouge ha rappresentato anche uno dei criteri per l’assegnazione dei Premi Tenco per la carriera da parte del Direttivo del Club Tenco.

«La canzone è spesso frutto della memoria personale o collettiva, è elaborazione di esperienze vissute o narrazione di fatti tramandati. In un periodo storico in cui l’esercizio della Memoria è sempre più carente e deficitaria, dove la storia e l’esperienza vengono con disinvoltura sorvolate, accantonate (o riscritte a proprio piacimento) anche la memoria musicale pare non godere di grande salute. Si è portati a rifarsi solo a ciò che è successo l’altro ieri ignorando (e di conseguenza non conoscendo) le radici più salde della nostra storia» Sergio Secondiano Sacchi (Direttore Artistico).

I PREMI TENCO assegnati dal Direttivo del Club Tenco alla carriera di coloro che hanno apportato un contributo significativo alla Canzone d’Autore mondiale saranno assegnati in questa edizione a: BAUSTELLE, GORAN BREGOVIC, RICKY GIANCO, DANIELE SILVESTRI e TOSCA.

Il PREMIO SIAE andrà a MIMMO LOCASCIULLI, per i cinquant’anni della sua iscrizione alla Società Italiana degli Autori ed Editori, con il deposito del brano Canzone di Sera.

Oltre al Premo Tenco alla carriera, al Premio all’operatore culturale, al Premio Yorum e al Premio Siae, sul palco dell’Ariston durante le prime due serate, il 23 e il 24 ottobre, verranno consegnate le TARGHE TENCO 2025, le cui opere vincitrici sono state comunicate lo scorso luglio.

LE TRE SERATE AL TEATRO ARISTON (23, 24, 25 OTTOBRE) E GLI ALTRI EVENTI A SANREMO DELLA RASSEGNA (A PARTIRE DAL 22 OTTOBRE)

A presentare le serate sul palco del Teatro Ariston: il 23 ottobre LORENZO LUPORINI e ANTONIO SILVA, il 24 ottobre SILVIA BOSCHERO e ANTONIO SILVA e, infine, il 25 ottobre ANDREA SCANZI e ANTONIO SILVA.

Le prevendite relative agli abbonamenti e ai biglietti delle singole serate sono online su clubtenco.it e aristonsanremo.com oppure presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 21.00, info. 0184 50.60.60).

