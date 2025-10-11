“PIERO PELU’. RUMORE DENTRO” , il racconto intimo diretto dal regista FRANCESCO FEI su un capitolo cruciale nella vita dell’icona del rock italiano PIERO PELÙ, sarà presentato in anteprima il 5 novembre alle 21.30 al Festival dei Popoli di Firenze con un incontro speciale ( https://cinemalacompagnia.ticka.it/dettaglio-spettacolo.php?negozio_spettacolo_id=4140 ).

Inoltre, il 6 novembre ore 20.00 a Milano presso Anteo Palazzo del Cinema ( https://anteo.spaziocinema.18tickets.it/film/31403 ) e il 7 novembre ore 20.00 a Roma presso Cinema Barberini ( https://multisala.barberini.18tickets.it/film/23208/ ) Piero Pelù e Francesco Fei saranno presenti per i saluti in sala. Maggiori info su nexostudios.it.

Con soggetto e sceneggiatura di Piero Pelù, il film è prodotto da Apnea Film, Nexo Studios e DNA Audiovisivi, realizzato grazie a TEG e con il contributo del PR FESR Toscana 2021-2027 – bando per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive 2023, e arriverà nei cinema italiani solo il 10, l’11 e il 12 novembre.

Aperte le prevendite ed sarà consultare l’elenco sale su nexostudios.it.

“PIERO PELU’. RUMORE DENTRO” non è solo un percorso per ritrovarsi ma un viaggio sorprendente e senza confini di un artista libero che nella sua lunga storia non ha mai fatto scelte per opportunismo.

Piero il cantautore rock, il performer, l’artista, il padre, il nonno e il viaggiatore che riesce a far convivere tutte queste realtà con una armonia quasi spiazzante.

Il film vede anche la presenza di amici e collaboratori di Pelù, come la sua famiglia, i Litfiba storici, i suoi amici di tutti i giorni in vesti inaspettate.

Altri articoli di cinema su Dietro la Notizia