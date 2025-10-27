16.2 C
Milano
lunedì, Ottobre 27, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

“Nino Fantasmino”, il brano del Piccolo Coro dell’Antoniano

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
45
Margherita-Gamberini-con-il-Piccolo-Coro-dell_Antoniano
Margherita-Gamberini-con-il-Piccolo-Coro-dell_Antoniano

Il PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO festeggia Halloween con il nuovo brano “NINO FANTASMINO(https://piccolocorodellantoniano.lnk.to/ninofantasmino), disponibile su tutte le piattaforme digitali e distribuito da SONY MUSIC ITALY.

COVER-NINO-FANTASMINO-
COVER-NINO-FANTASMINO-

È online sul canale YouTube del Piccolo Coro dell’Antoniano il video ufficiale (https://www.youtube.com/watch?v=Zv4QjJiiXfY) per cantare e ballare insieme aspettando il 31 ottobre.

Una canzone disco funk che racconta che, quando a mezzanotte tutti i mostriciattoli fanno festa, il piccolo Nino, il fantasmino, è birichino e si nasconde. Tra streghe che spazzano con le loro scope e vampiri senza denti, la paura diventa solo un gioco divertente.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Florence + The Machine: secondo grande nome per l’edizione 2026 di I-Days
Articolo successivo
Mumford & Sons con Hozier nel nuovo singolo “Rubber Band Man”
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy