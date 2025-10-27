“Nino Fantasmino”, il brano del Piccolo Coro dell’Antoniano

Il PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO festeggia Halloween con il nuovo brano “NINO FANTASMINO” (https://piccolocorodellantoniano.lnk.to/ninofantasmino), disponibile su tutte le piattaforme digitali e distribuito da SONY MUSIC ITALY.

È online sul canale YouTube del Piccolo Coro dell’Antoniano il video ufficiale (https://www.youtube.com/watch?v=Zv4QjJiiXfY ) per cantare e ballare insieme aspettando il 31 ottobre.

Una canzone disco funk che racconta che, quando a mezzanotte tutti i mostriciattoli fanno festa, il piccolo Nino, il fantasmino, è birichino e si nasconde. Tra streghe che spazzano con le loro scope e vampiri senza denti, la paura diventa solo un gioco divertente.

