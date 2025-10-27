16.2 C
MUSICA

Florence + The Machine: secondo grande nome per l’edizione 2026 di I-Days

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta
0
46
florence
florence

Secondo annuncio e secondo grande nome per l’edizione 2026 di I-DAYS: Florence + The Machine, la band britannica guidata dalla straordinaria Florence Welch ritorna per la seconda ad I-DAYS (memorabile il suo concerto sold out del 2023) venerdì 3 luglio 2026 all’ Ippodromo SNAI SAN SIRO confermando il famoso detto “si torna sempre dove si è stati bene”.

I biglietti per questa data sono in vendita  su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

L’annuncio di Florence + The Machine arriva dopo quello con cui I-DAYS ha dato il via ufficialmente alla sua prossima edizione: i SYSTEM OF A DOWN con i QUEENS OF THE STONE AGE e gli ACID BATH che sbarcheranno all’Ippodromo Snai La Maura il 6 luglio 2026.

I primi nomi annunciati dell’edizione 2026 confermano gli I-DAYS MILANO come la più importante realtà live italiana.

Dal 1999 ad oggi, infatti, gli I-DAYS sono diventati simbolo di un cast artistico di alto livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico davvero appassionato di musica e ogni giorno più attento e variegato

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

