Secondo annuncio e secondo grande nome per l’edizione 2026 di I-DAYS: Florence + The Machine, la band britannica guidata dalla straordinaria Florence Welch ritorna per la seconda ad I-DAYS (memorabile il suo concerto sold out del 2023) venerdì 3 luglio 2026 all’ Ippodromo SNAI SAN SIRO confermando il famoso detto “si torna sempre dove si è stati bene”.

I biglietti per questa data sono in vendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

L’annuncio di Florence + The Machine arriva dopo quello con cui I-DAYS ha dato il via ufficialmente alla sua prossima edizione: i SYSTEM OF A DOWN con i QUEENS OF THE STONE AGE e gli ACID BATH che sbarcheranno all’Ippodromo Snai La Maura il 6 luglio 2026.

I primi nomi annunciati dell’edizione 2026 confermano gli I-DAYS MILANO come la più importante realtà live italiana.

Dal 1999 ad oggi, infatti, gli I-DAYS sono diventati simbolo di un cast artistico di alto livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico davvero appassionato di musica e ogni giorno più attento e variegato

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

www.idays.it

https://www.facebook.com/IDaysMilano/

https://twitter.com/IDaysMilano

https://www.instagram.com/idaysmilano/