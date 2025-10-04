È uscito ieri venerdì 3 ottobre, “Un uomo” (Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo brano con cui nayt ha deciso di tornare a condividere la propria musica, spinto dalla ricerca di una semplice domanda, “com’è che si fa ad essere un uomo?” (LINK).

È online anche il video del brano, diretto da Giulio Rosati (Creative Direction & Executive Production: deep culture; produzione: Borotalco.tv).

“Un uomo”, prodotto da Zef, grazie anche a un sound dalle sfumature cupe e ipnotiche, è il racconto di uno smarrimento, di una perdita di punti di riferimento e dell’incapacità di distinguere con precisione quello che differenzia la realtà dalla finzione.

Perché è quello che si nasconde, che cela la vera natura delle persone.

Con la sua consueta sincerità, nayt restituisce un’immagine precisa, fatta di dettagli e di momenti specifici, dell’essenza di un uomo, con tutte le sue fragilità e contraddizioni.

Grazie alla sua capacità di instaurare un rapporto diretto con il pubblico, nayt ha da sempre creato un legame profondo e autentico con chi lo ascolta, reso ancora più evidente nelle performance live e nei concerti, in cui nayt mostra il suo lato più sincero.

nayt si esibirà per la prima volta questo ottobre in due live nei palasport, con una data al Palazzo dello Sport di Roma, giovedì 23 ottobre, e una all’Unipol Forum di Milano, sabato 25 ottobre.

I biglietti sono disponibili in prevendita su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com e nei circuiti di vendita abituali.

Per info: www.livenation.it/nayt

www.instagram.com/nayt

