17.6 C
Milano
lunedì, Ottobre 13, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

MTM Teatro Litta: “Flush biografia di un cane” dal 21 ottobre

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
46
Flush
Flush_

Dal 21 al 26 ottobre, al Teatro Litta di Milano, debutta in prima nazionale, Flush. Biografia di un cane, degli Eccentrici Dadarò.

Se l’originario di Virginia Woolf si poneva come un delizioso divertissement, quasi una bagatelle per recuperare le energie, dopo il poderoso sforzo compositivo per la scrittura de “Le Onde”, questa drammaturgia porta alle estreme conseguenze quel non detto – eppur energicamente espresso! – intuibile fra le argute righe della scrittura originaria.

Flush
Flush

Flush è un delizioso divertissement in cui Virginia Woolf traccia la biografia di un cocker spaniel, Flush per l’appunto, che conduce le sue giornate al fianco della poetessa Elisabeth Barret.

Non un cane qualunque, quindi, ma il cane di una donna che scrive – cosa allora inusuale – e che si interroga, come Woolf, sul grande silenzio delle donne nella storia della letteratura, sull’identità, sul senso profondo della vita.

Un dialogo tra le parole, i silenzi, e i gesti che uniscono e dividono cani e umani.

Un nuovo linguaggio che arriva da uno sguardo differente sul mondo. Due vite così vicine e così lontane, che diventano una storia universale.

mtmteatro.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
OnePodcast: Massimo Coppola approda nel mondo dei videopodcast con “Ventanni che non esco”
Articolo successivo
Premi Pierangelo Bertoli assegnati a Michele Zarrillo e Fabrizio Moro
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy