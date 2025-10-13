Dal 21 al 26 ottobre, al Teatro Litta di Milano, debutta in prima nazionale, Flush. Biografia di un cane, degli Eccentrici Dadarò.

Se l’originario di Virginia Woolf si poneva come un delizioso divertissement, quasi una bagatelle per recuperare le energie, dopo il poderoso sforzo compositivo per la scrittura de “Le Onde”, questa drammaturgia porta alle estreme conseguenze quel non detto – eppur energicamente espresso! – intuibile fra le argute righe della scrittura originaria.

Flush è un delizioso divertissement in cui Virginia Woolf traccia la biografia di un cocker spaniel, Flush per l’appunto, che conduce le sue giornate al fianco della poetessa Elisabeth Barret.

Non un cane qualunque, quindi, ma il cane di una donna che scrive – cosa allora inusuale – e che si interroga, come Woolf, sul grande silenzio delle donne nella storia della letteratura, sull’identità, sul senso profondo della vita.

Un dialogo tra le parole, i silenzi, e i gesti che uniscono e dividono cani e umani.

Un nuovo linguaggio che arriva da uno sguardo differente sul mondo. Due vite così vicine e così lontane, che diventano una storia universale.

