18 C
Milano
venerdì, Ottobre 10, 2025
HomeCULTURA
CULTURA

MTM Teatro Leonardo: “Macbeth, Inferno” dal 23 ottobre

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
58
Macbeth-Inferno_ph-Angelo-Redaelli
Macbeth-Inferno_ph-Angelo-Redaelli

Lo spettacolo è un viaggio teatrale nell’incubo.

Una discesa nella parte più oscura e perturbante del capolavoro shakespeariano. Non si tratta di una messinscena tradizionale, né di un adattamento narrativo: in scena non c’è propriamente la tragedia shakespeariana, ma il suo sogno più nero, la notte più lunga, il rituale che lo possiede.

La trama viene svuotata. I legami causali si spezzano. Le psicologie si dissolvono come fumo. Resta la carne. Resta il sangue. Resta il sortilegio.

Macbeth-Inferno_ph-Angelo-Redaelli
Macbeth-Inferno_ph-Angelo-Redaelli

Macbeth è un uomo intrappolato in un sogno dal quale non riesce a svegliarsi. Tutto intorno a lui si muove come in un delirio: figure oscure, luci improvvise, voci lontane, sussurri, risate che escono dal buio.

Gli incubi si fanno corpo, gesto, danza. Il tempo si deforma, si avvita su sé stesso, si ripete. Non c’è più azione, solo trance. Macbeth non è più protagonista: è un iniziato, una vittima sacrificale, un corpo smarrito che attraversa uno spazio che non è più reale, ma simbolico, rituale, ancestrale.

mtmteatro.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Negrita: dal 7 novembre live con “Canzoni per Anni Spietati Tour in Teatro 2025”
Articolo successivo
Riqualificazione delle palestre scolastiche a Melzo
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy